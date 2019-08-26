رئيس جامعة الأزهر ووزير الأوقاف يتفقدان مستشفى الحسين الجامعي

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في إطار المتابعة اليومية الدائمة والمستمرة لكافة مؤسسات جامعة الأزهر، أجرى فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور الحسيني جميل، أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب بنين الأزهر ورئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد عبدالجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، زيارة ميدانية مفاجئة لمستشفى الحسين الجامعي؛ للتأكد من حُسن سير العمل وجودة الخدمات الطبية التي تقدمها مختلف أقسام المستشفى للمواطنين المترددين عليها؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين على المستشفى من محدودي الدخل بالمجان.

وتفقد رئيس الجامعة والوفد المرافق له أقسام المستشفى المختلفة، واستمع من المواطنين ملاحظاتهم على مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى، واطلع على آلية سير العمل، مؤكدا أن خدمة المواطن هي الأساس وشغلنا الشاغل خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفي إطار رسالة قطاع الطب بجامعة الأزهر تجاه المجتمع.

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واطمئن على تطبيق معايير الجودة بالعيادات الخارجية، والأقسام المختلفة بالمستشفى، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالنظافة والصيانة الدورية، للأجهزة الطبية والماكينات، وتوفير المحاليل والمستلزمات الطبية؛ بما يُسهم في ضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

جدير بالذكر أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر من أكبر القطاعات الصحية الذي يقوم بدور كبير في خدمة المجتمع، كما أن كلية طب البنين بالقاهرة برئاسة الدكتور محمود صديق عميد الكلية، تعد من الكليات الرائدة والمتميزة، خاصة وأنها من أوائل الكليات الطبية التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء خلال فترة تولى الدكتور أحمد سليم عمادة الكلية .