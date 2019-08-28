جامعة الأزهر تعلن عن خطة العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 وموعد بدء الدراسة

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أعلن المتحدث باسم جامعة الأزهر الدكتور أحمد زارع، إنّ الجامعة ملتزمة بكافة القرارات الصادرة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الخاصة بالخريطة الزمنية الخاصة للعام الجامعي الجديد 2019/ 2020.

وأضاف الدكتور أحمد زارع خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن الفصل الدراسي الأول سوف يبدأ يوم 21 من شهر سبتمبر القادم لعام 2019 ولمدة 15 أسبوع، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال 4 من شهر يناير القادم لعام 2020، وحتى يوم الخميس الموافق 23 من شهر يناير لعام 2020.

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وأضاف المتحدث باسم جامعة الأزهر أنّ إجازة نصف العام الدراسي سوف تبدأ يوم السبت الموافق 25 من شهر يناير لعام 2020، حتى يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير لعام 2020، على أن يتم استئناف الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020 يوم السبت الموافق 8 من شهر فبراير لعام 2020، و لمدة 15 أسبوعاً، وتجرى الامتحانات خلال شهر مايو، وشهر يونيو تبعاً لطبيعة الدراسة في الكليات المختلفة.

ولفت الدكتور أحمد زارع إلى أنّ مجلس جامعة الأزهر ما زال منعقداً حتى الوقت الراهن من أجل بحث جميع ما يتعلق بالتنسيق، وبداية العام الدراسي الجديد 2019/ 2020.

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