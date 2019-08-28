التعليم: إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بنسبة نجاح 92%

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأربعاء، 28 أغسطس، نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب اتمام شهادة الثانوية العامة، بنسبة نجاح تخطت 92% وهي نسبة نجاح مرتفعة عن نتيجة الدور الأول.

ومن المقرر أن تعلن النتائج بعد ظهر اليوم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على أن يتم إرسالها للمدارس اعتبارا من غد الخميس.

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وكانت امتحانات الدور الثاني لطلاب اتمام شهادة الثانوية العامة من قد انطلقت يوم 17 أغسطس الماضي، وبلغ إجمالي الطلبة الذين دخلوا الدور الثاني 124 ألفا و436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة في جميع المحافظات.

جدير بالذكر أنه خلال فترة امتحانات الدور الثاني، قد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 8 وقائع غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان، وذلك برصد 3 حالات في امتحان مادة الجيولوجيا بمحافظة الجيزة “إدارة شمال الجيزة التعليمية”، ومحافظة القليوبية “إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية”، ومحافظة الدقهلية “إدارة أجا التعليمية”، وحالتين في امتحان مادة الاستاتيكا في محافظة القاهرة “إدارة مصر الجديدة التعليمية”، و”إدارة عين شمس التعليمية”، و3 حالات في امتحان مادة الفلسفة، منها حالتان بمحافظة الجيزة “إدارة العمرانية التعليمية” و”إدارة كرداسة التعليمية”، وحالة في محافظة القاهرة “ادارة الساحل التعليمية”، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.