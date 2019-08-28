احصل على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019.. الآن برقم الجلوس

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ظهرت رسميا الآن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم المخصص للنتائج.

وكان قد اعتمد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019، وذلك نيابة عن وزير التعليم طارق شوقي الذي يتواجد حاليا في اليابان.

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ويوفر موقع مصر 365 في هذا التقرير رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لعرض النتائج الخاصة بالطلاب.

وبحسب بيان من وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، فإن النتيجة متوفرة إلكترونيا اليوم الأربعاء، فيما ستكون متوفرة في المدارس الخميس، ويمكن للطلاب الحصول على بيان كامل بالدرجات من خلال المدرسة.

وكانت امتحانات الدور الثاني بالنسبة لطلاب الثانوية العامة انطلقت يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019، بينما انتهت الإثنين الماضي، الموافق 26 أغسطس.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن نسبة نجاح بامتحانات الدور الثاني 2019 ارتفعت عن العام الدراسي الماضي، حيث بلغت هذا العام 92.6%.

وكان 122.456 طالبت وطالبة قد دخلوا امتحانات الدور الثاني، موزعين على 278 لجنة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك من أصل 123957 طالبا وطالبة كان يحق لهم أداء الامتحان، منهم ، منهم 39841 طالبا (علمي علوم،)، و15482 طالبا (علمي رياضة)، “، و68652 طالبا بالشعبة الأدبية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب الحاضرين الذين أدوا الامتحان بلغوا 122456 طالبا/ وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 113479 طالبا/طالبة وعدد الطلاب الراسبين 8977 طالبا/طالبة، بنسبة نجاح 92.6% .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019

ويمكن متابعة موقع مصر 365 لمعرفة نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 019 من هنا.

موعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019

وبعد انتهاء طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي من امتحانات الدور الثاني، أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أن الامتحانات كانت تسير بشكل جيد دون وجود أي مشاكل أو أي معوقات أمام أداء الطلاب لهذه الامتحانات.

ونقلت مواقع صحفية محلية عن مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2019 قريبا.

كما أن نتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2019 جاهزة للاعتماد، وقد تم الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة وهى الآن جاهزة للتوقيع.

ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2019، إلكترونيا على المواقع الإخبارية وموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجاري امتحانات الدور الثاني من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة.

ويبلغ اجمالي الطلبة الذين دخلوا الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات، وانتهت يوم الإثنين الماضي 26 أغسطس.

وبعد ظهور النتيجة سيتم فتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة لطلاب الدور الثاني والدبلومات الفنية.

نتيجة الثانوية العامة 2019

واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي نتيجة الدور الأول لطلاب إتمام دراسة الثانوية العامة يوم السبت الموافق 13 يوليو الماضي.

وأعلنت الوزارة أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالب وطالبة، مقسمين 34 طالب وطالبة بالتعليم العام، و 2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب من ذوي القدرات الخاصة، و3 طلاب «دمج».

كما بلغ عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم (14) طالب وطالبة، و(10) طلاب في علمي رياضة، و(10) طلاب في الشعبة الأدبية.