رئيس جامعة عين شمس يتفقد الحرم الجامعي

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انتهت منذ قليل جولة الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس التفقدية الموسعة بالحرم الرئيسي للجامعة، و التي زار خلالها إدارة الوقت و المخازن و إدارة الحركة و النقل و مشاتل و حدائق الجامعة.

كما تفقد المنظومة الأمنية و مكاتب الأمن الإداري و مختلف بوابات الحرم الرئيسي و أسوار الجامعة و مختلف مداخل و مخارج الحرم.

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فضلاً عن عدد من الأبنية الإدارية و كذلك إدارة صندوق الزمالة و وحدة الضرائب و وحدة مناهضة العنف ضد المرأة و مكاتب الأمناء المساعدين و مشروع البوابة الإلكترونية .

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الأمناء المساعدين و لفيف من الإداريين.

وخلال الجولة اطلع المتيني على طبيعة الخدمات المقدمة من مختلف الجهات و مدى كفاءة الخدمات المقدمة، كما شدد على ضرورة تقديم أفضل خدمة لعملاء الجامعة الخارجيين و الداخليين ؛ وذلك في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال العام الجامعى الجديد في العشرينيات من سبتمبر المقبل.