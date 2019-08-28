الرقابة المالية تكرم المتفوقين من الطلاب

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نظمت هيئة الرقابة المالية احتفالية لتكريم المتفوقين علميا من أبناء العاملين بها على مختلف مراحلهم التعليمية بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى التخرج من الجامعة الى جانب الحاصلين على شهادات عليا من درجات الماجستير والدكتوراه او ما يعادلها.

وقال الدكتور عمران ان احتفالية اليوم تثمن لجهود العاملين بها في رعاية النشء من أبنائهم وغرس قيم حب العلم والتفوق، وتعزيز الشعور لدى الأباء والأمهات من اسرة الهيئة بالولاء والأنتماء للرقيب وبأننا نقدر مجهودهم الأخر في رعاية اسرهم، وان تجمع اليوم هو بداية لتقليد جديد لم يكن معمولا به من قبل، فالعاملين هم الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها الهيئة في تنفيذ خطط التطوير بكافة القطاعات ودعمهم وتنمية مهاراتهم، وتثمين لإنجازاتهم مع أولادهم.

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وأضاف رئيس الهيئة أن الإحتفالية تعد إستجابة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية والتي اطلقها في الشهر الجارى – اثناء الأحتفال بعيد العلم -تحت شعار “نحو بناء مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر” والتي تعبر عن ايمان و ادراك من الهيئة بالمعرفة، واحترامها له ، وان الإهتمام بقيمة المعرفة سينعكس على الاهتمام بالنمو الاقتصادى المستدام وتحسين مستويات المعيشة، خاصة أن معظم الاقتصادات المتقدمة تكنولوجيا اليوم هى حقًا القائمة على المعرفة.

وكشف رئيس الهيئة أن الهيئة نظمت خلال إحتفاليتها بأبناء العاملين لقاء تعريفى بالتنمية المستدامة كمفهوم والقاء الضوء على مبادئها وأهدافها وما يتم من تدابير قابلة للتطبيق لتعزيز الإستدامة على المستوى المؤسسي لهيئة الرقابة المالية وتحويل مقرها الى مبنى مستدام من خلال تنفيذ خطة لتخفيض أستهلاك الطاقة وما تم تركيبه من نظام تغذية بالمياة داخل مقر الهيئة يوفر ما يقرب من 50% من حجم الاستهلاك في المياه وتطبيق إرشادات خبراء مشروع تحسين وكفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة بوزارة الكهرباء ، ونصائح الأمم المتحدة لتحسين فعالية أنظمة الإضاءة والطاقة بالهيئة ..

ودعى د. عمران لجنة ” التنمية المستدامة ” والتي تضم أعضاء إدارة التنمية المستدامة المستحدثة وعشرون متطوع من العاملين بالهيئة بهدف زيادة ونشر الوعى والثقافة المرتبطة بالاستدامة بين كافة الأعمار من موظفي الهيئة من خلال نشر فكرة أبدئ بنفسك لتكون مثالا للأخري ، الى حث الأبناء في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية على الانضمام لتلك اللجنة كمتطوعين ، ليكونوا سباقين في بيئاتهم التعليمية لنشر تجربة الهيئة لدى الأخرين لآتباعها وتقليدها.

كما عرضت ادراة توعية المستثمر على الحاضرين عرض مرئى عن الأنشطة التي تتولى الإشراف والرقابة عليها من سوق المال ، وتأمين وصناديق التأمين الخاصة ، وتمويل عقارى ، ونشاط التمويل متناهى الصغر ، وفى ختام الأحتفالية تم تسليم شهادات تقدير للأبناء المتفوقين ومكافأت مالية تشجيعا لهم وحثهم على استمرار تفوقهم .