اختتام اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ بحضور المحافظ

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استقبل الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ.

وشارك الوزير المحافظ في اجتماع مجلس الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة بحضور نائبا رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

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ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ خالص الشكر والتقدير لمحافظ كفر الشيخ الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه لتشريفه الجامعة ومشاركته اجتماع مجلسها.

وقال أن محافظ كفر الشيخ ليس غريبا عن المجتمع الأكاديمي وهو أستاذ جامعي قدير بخبرات في مجالات متعددة منها الفنية العسكرية والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظتي دمياط وكفر الشيخ .

وصرح دسوقي أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي محافظة كفر الشيخ كونها بيت الخبرة الداعم لمشروعات التنمية في المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات للارتقاء ودعم وتنميه المحافظة، موجهًا الشكر للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ على دعمه للجامعة.

أكد محافظ كفر الشيخ خلال حضوره الأول لاجتماع مجلس الجامعة اعتزازه بدور الجامعة كمرجع علمي يشمل كل التخصصات و بيت خبرة داعم رئيسي ومهم في تنفيذ المحافظة برامجها ومشروعاتها التنموية والاستثمارية لخدمة المواطنين.

وأضاف أن جامعة كفر الشيخ هي منارة العلم والمعرفة الحقيقية لقيادة التنمية الشاملة في المحافظة ومشيداً بما شهدته السنوات الماضية من تعاون وثيق بين الجامعة والمحافظة.

وقال المحافظ يسعدني ويشرفني أن أكون وسط علماء جامعة كفر الشيخ خلال اجتماع مجلس الجامعة وأقدم التهنئة باسمي و باسم المحافظة للأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي بمناسبة حصوله على ثقة القيادة السياسية في سيادته وتوليه منصب رئيس الجامعة متمنيا له دوام التوفيق والتقدم والرفعة وأن يكون خير خلف لخير سلف .

كما قدم محافظ كفر الشيخ خالص التهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد والعام الدراسي الجديد .

كما قدم المحافظ الشكر للأستاذ الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة السابق باسم المحافظة على جهوده خلال فترة ولايته التي بذل فيها أقصى جهد حيث شهدت الجامعة طفرة كبيرة.

وأوصى محافظ كفر الشيخ بالاهتمام بالخريجين والحفاظ على المستوى الذي حققته الجامعة محليا وعربيا ودوليا، مشيرا إلى انه متابع وداعم للجامعة ووصفها بالذراع الفني للمحافظة .