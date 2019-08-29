بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية اليوم

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صرح رئيس كنترول شهادة الثانوية الأزهرية الشيخ أحمد عبدالعظيم، إن أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/ 2019 سوف تبدأ اليوم الخميس في 4 مراكز على مستوى جمهورية مصر العربية، وتستمر لمدة الـ 5 أيام القادمة.

وأضاف أحمد عبدالعظيم، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/ 2019 قد مرت بهدوء وانتظام تام، ولم تشهد أي أعمال غش بكافة لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، ولم ترد أي شكاوى من المناطق الأزهرية.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن ما يقرب من 75 ألف طالب وطالبة قد قاموا بإداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2018/ 2019، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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