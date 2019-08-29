تدريب لطلبة هندسة هليوبوليس بجامعة جراتس للتكنولوجيا بالنمسا

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اعلنت الدكتورة رشا الخولى ، نائب رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة ، وعميد كلية الهندسة، أنه فى إطار دعم الجامعة الدائم للطلبة وتوفير أفضل الخبرات العملية لهم من خلال برامج التدريب المعتمدة ، شارك طالبا الهندسة بجامعة هليوبوليس سلمى سامي من قسم الميكاترونكس وعمر حريري من قسم هندسة الطاقة في تدريب صيفي لمدة أربعة أسابيع في جامعة جراتس للتكنولوجيا بالنمسا، وقد استطاع الطالبان استيعاب المادة العلمية والتقنية المقدمة بسرعة كبيرة وقاموا بأداء متميز ينبيء عن تفوق في المجالين العلمي والتقني في المستقبل.

وأضافت الدكتورة رشا الخولى ، الى أن هذا التدريب يأتى في إطار برنامج للتبادل الطلابي ضمن بروتوكول تعاون بين مبادرة سيكم وجامعة هليوبوليس وسيكم انرجي بالنمسا وجامعة جراتس للتكنولوجيا حيث يتم إرسال طالبين كل عام لقضاء فترة تدريب عملي لإكسابهم المهارات المطلوبة لدخول سوق العمل، ويقوم بالاشراف على هذا التدريب دكتورة هبة مسلم مسئول التدريب ومدرس تطبيقات الطاقة المتجددة بكلية الهندسة جامعة هليوبوليس ودكتور فيكرت لوزير الأستاذ بجامعة جراتس للتكنولوجيا واللذان يقومان بعمل الاختبارات اللازمة لاختيار أكفأ الطلاب المتقدمين.

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