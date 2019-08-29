جامعة أسيوط تجهز أول مركز اختبارات متخصص لطلاب ذوي الإعاقة داخل الحرم

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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على اتخاذ الجامعة عدد من الإجراءات و الخطوات التنفيذية لدعم و رعاية أبناءها الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة و التي من شانها إدماج الطلاب مع أقرانهم و تهيئة البيئة الجامعية لهم و استعداد الكليات لقبولهم مشيراَ إلىَ انه جارى تجهيز أول مركز بالجامعة لرعاية ذوى القدرات و الاحتياجات الخاصة ، إلى جانب إنشاء أول معمل على مستوى الجمهورية متخصص لاختبارات ذوى الإعاقة السمعية و البصرية ، و هو ما يأتي متوافقا مع إستراتيجية الدولة و حرص القيادة السياسية على توفير كافة سبل الدعم و الرعاية لذوى الإعاقة .

جاء ذلك في إطار حضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم و الطلاب في وقائع الاجتماع النهائي مع أعضاء وفد الجامعة المشارك في أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني لمتحدى الإعاقة و الذي تنظمه جامعة المنوفية و المقرر انطلاقه يوم الأحد القادم الأول من سبتمبر ، و ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم و الطلاب ، و الأستاذ عزالدين المنصوري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، و الأستاذ أحمد رجب مدير إدارة اللياقة البدنية و المركز الثقافي للمكفوفين ، و الأستاذ جمال عبد الناصر مدير المركز ، و الطالب على جلال رئيس اتحاد طلاب الجامعة .

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و أكد الدكتور شحاتة غريب على سعى إدارة الجامعة المستمر في تقديم الدعم المعنوي و النفسي و المالي لطلابها من ذوى الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية و ممارستهم للأنشطة الطلابية بصورة طبيعية و دمجهم مع أقرانهم من الطلاب ، مشيرا الى انه تم التنسيق مع ممثلي هيئة الايمديست و مؤسسة حلم للتعليم و التدريب الاستشارات و هي الإطراف الشريكة في إنشاء مركز ذوى الإعاقة الخاصة بالجامعة ضمن البرتوكول الذي تم توقيعه مع جامعة أسيوط و ذلك للسفر الى جامعة مونتانا بالولايات المتحدة و التي تعد واحدة من أهم الجامعات الأمريكية التي نجحت في تحقيق نجاحا مشهودا في دعم و رعاية الطلاب ذوى الإعاقة عن طريق مركزها المطور في هذا المجال و ذلك للتعرف بصورة تفصيلية على تجربة جامعة مونتانا الناجحة في ذلك المجال و الاستفادة بها و تطبيقها داخل جامعة أسيوط .