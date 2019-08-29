تفاصيل اجتماع مجلس جامعة بني سويف

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وجه الدكتور/ منصور حسن رئيس الجامعة خلال تراسه لمجلس الجامعة رقم 174 والمنعقد بتاريخ 28/8/2019 ، بضرورة استكمال الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد 2019/2020، والانتهاء من الكشف الطبي علي الطلاب الجدد وإجراءات اختبار تحليل فيروس سي.

كما وجه رئيس الجامعة بضرورة الانتهاء من إعداد الخطط الدراسية و صيانة المدرجات والمعامل والقاعات الدراسية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية مؤكدا على وضع خطة لاستقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة، وتعريفهم بجامعتهم وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى، إلى جانب حفل استقبال يُقام بكل كلية على حده للطلاب يتضمن أنشطة طلابية ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية.

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وأكد على قيام كل الكليات بإعداد أنشطة طلابية فعالة وإعلانها للطلاب، تتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ، مع الاهتمام بدور إدارات رعاية الشباب في كل كلية، جنبًا إلى جنب مع رعاية الشباب على مستوى الجامعة، فى العمل مع الطلاب وتوفير الأنشطة التي تناسبهم وتلبى احتياجاتهم.

كما وجه ببدء البرنامج التدريبي لتنمية وتطوير الجهاز الإداري بالجامعة من خلال حزمة من الدورات التدريبية للمديرين ومساعديهم في المجالات القانونية والمالية والإدارية والجودة قبل بدء العام الدراسي الجديد ، ينظمها مركز ضمان الجودة والاعتماد بالتعاون مع مركز تنمية الموارد البشرية .

وأكد الدكتور منصور على حرص الجامعة على تنوع الوسائل والسبل لتدريب الموظفين ودفع قدراتهم الفكرية نحو الإبداع، وتعميق كفاءتهم وإثراء مهاراتهم القيادية وتزويدها بالأساليب التطبيقية المتطورة لتيسير وتدعيم التنمية الإدارية، الأمر الذى ينعكس بشكل ايجابي على سير العمل التعليمة والبحثية ، بالإضافة الى خدمة المجتمع المحيط بالجامعة .

وصرح الدكتور / منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة تعمل في الوقت الراهن على توفير شقق فندقية متميزة للطلاب الوافدين بغرب النيل بجانب دار الضيافة شرق النيل.

واضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين وحل مشكلاتهم وخاصة فيما يتعلق بالسكن ونظام القبول بالجامعة ومواعيد الدراسة والمصروفات، وتسهيل التواصل بين الإدارة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتسهيل وتيسير التعاون بينهم.

واوفق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور/منصور حسن في جلسته رقم 174 المنعقدة بتاريخ 28/8/2019 على المقترح المقدم من كلية الآداب بشأن التعاون مع قصر ثقافة بني سوف لإقامة سلسلة من الندوات التوعوية .

وأوضح رئيس الجامعة أن الندوات سوف تركز على الجوانب الاجتماعية ، ومشكلات الأسرية المصرية ، ومشكلة الطلاق والزواج المبكر وحلولها ، والتعامل مع الأبناء المراهقين ، وكيفية التعامل مع الأبناء الذين لديهم صعوبات في التعلم ، ومشكلة التنمر ، وتجديد الخطاب الديني، وندوات تعريفية عن المحافظة ورموزها وأثرها في إثراء الثقافة المصرية ، بالإضافة الى سلية ندوات متنوعة فى الآداب والفنون والمسرح .

ووافق مجلس الجامعة على إنشاء مركز للتدريب والاستشارات بكلية رياض الأطفال والطفولة المبكرة ، كوحدة ذات طابع خاص ، على أن يتبع المركز اللائحة المالية والإدارية الموحدة .

وأوضح رئيس الجامعة أن المركز يهدف الى تقديم عدد من البرامج والدورات التدريبية لمعلمات وطالبات رياض الأطفال ، لرفع كفاءتهم المهنية ، من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من داخل الجامعة وخارجها .

كما افق المجلس على انشاء مركز تطوير وسائل المحافظة على البيئة، يتبع إدارة الجامعة بالتعاون مع كليتي الدراسات العليا المتقدمة والزراعة ، ومعهد النباتات الطبية والعطرية ، على أن يدرج ضمن اللائحة المالية والإدارية للجامعة .

وأوضح رئيس الجامعة أن المركز يهدف الى تحديد المشكلات البيئة بالمحافظة والعمل على حلها بشكل علمي للحد منها ، ومحاربة كل أسباب التلوث بجميع مصادرها ، وكيفية التعامل مع القمامة والنفايات وأهمية الفرز من المنبع وأعاده تدوير المخلفات ، علاوة على تعميق الوعي البيئي بين الطلاب ليصبحوا نواة تنشر ثقافة البيئة والحفاظ عليها .

وأضاف رئيس الجامعة أن المركز سوف يعمل على إقامة تعاون وثيق مع المكاتب الإستشارية والهيئات الحكومية والصناعية والمؤسسات المجتمعية والعلمية ، لحل المشكلات البيئية وتقديم المشورة الفنية المتخصصة ، بالإضافة الى المساهمة الفعالة فى وضع وتنفيذ السياسات سواء على مستوى المحافظة أو القومي .