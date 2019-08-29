اعتماد كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من هيئة ضمان الجودة

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أعلنت هيئة ضمان الجودة والاعتماد، عن حصول كلية الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على اعتماد الجودة.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، قرارًا باعتماد ٦ كليات جديدة، من بينها كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

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واعتمدت الهيئة كليات منها: «كلية الطب البيطري جامعة المنصورة، وكلية الزراعة جامعة الفيوم، وكلية طب الأسنان جامعة فاروس الإسكندرية، وكلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكلية الفنون التطبيقية جامعة ٦ أكتوبر، وكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المستقبل، وكلية طب أسنان بنين بالقاهرة جامعة الأزهر، وكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالمنوفية جامعة الأزهر».

كما أعلنت الهيئة أيضا اعتماد ٤ كليات هي: «كلية الطب جامعة المنوفية، وكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، وكلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، وكلية الطب البيطري جامعة القاهرة إضافة إلى اعتماد برنامج المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة المنوفية، واعتماد المعايير الأكاديمية المقدمة من كلية العلوم».

عميد كلية الصيدلة، الدكتور محمد محسن إسماعيل، قال إنه يفخر بتوفير بيئات متميزة لتعليم قوي ومهني يؤدي إلى شهادات في الصيدلة والعلوم الصيدلانية متميزة ومتقدمة.

وأعلن أن برنامج كلية الصيدلي التعليمي يعمل على إعداد الصيدلي ليكون عضواً في فريق إدارة الرعاية الصحية، ودمج الخريج ليستطيع أن يكون مسؤولاً عن اختيار الدواء المناسب.

وقال إن اعتماد كلية الصيدلة من قبل هيئة الجودة، هو هدف من أهداف الكلية، كما تتمثل رؤية كلية العلوم الصيدلانية وتصنيع الأدوية في أن تكون كلية متميزة ومعتمدة أكاديمياً في العلوم الصيدلية، محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأعلن أن رسالة الكلية تتثمل في تخريج الصيادلة وفقًا للمعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية «NARS»، والذي يلبي سوق العمل المحلي والإقليمي ومتطلبات تصنيع الأدوية المتقدمة.