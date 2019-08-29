مجلس جامعة الأزهر يكرم العمداء السابقين

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أعلن مجلس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء في اجتماعه الشهري، برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم، استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في شهر سبتمبر القادم 2019.

وأكد فضيلة رئيس الجامعة على ضرورة الاستعداد لبدء العام الدراسي وتهيئة المناخ الملائم للطلاب بعقد لقاءات حوارية للاستماع إلى مقترحاتهم وشكواهم، وتنظيم ندوات تثقيفية في المجال العام، ودورات تدريبية في المواد التي تستلزم ذلك مشددا على إعلان الجداول الدراسية والالتزام بمواعيدها وتهيئة مدرجات الدراسة.

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وكرّم مجلس الجامعة عددا من العمداء السابقين، والذين بلغوا السن القانونية، وهم: والدكتور أحمد سليم، عميد كلية طب بنين القاهرة السابق، والدكتور حسن سراج، عميد كلية العلوم السابق، والدكتور أحمد عجيبة، عميد كلية أصول الدين بطنطا السابق، والدكتور محمد عبدالآخر، عميد كلية طب الأسنان بنين السابق، والدكتور صابر محمد سيد، عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط السابق.

ووجه فضيلة رئيس الجامعة والحضور التحية والتقدير للعمداء، مؤكدًا أن ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، جنبا إلى جنب مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين، كان له أبلغ الأثر في ترقي كليات الجامعة وتطورها وإظهارها بالشكل اللائق لأعرق وأقدم جامعات الدنيا جامعة الأزهر الشريف.