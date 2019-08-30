“الوطنية لليونسكو” تنفذ المرحلة الثانية من مشروع “مستقبل البرمجيات”

30 أغسطس، 2019
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تبدأ اللجنة بالتعاون مع منظمة اليونسكو تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “مستقبل برمجيات المصادر المفتوحة ودورها فى تعزيز مجتمع المعلومات فى الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة”، وذلك فى إطار مساهمة برنامج وميزانية منظمة اليونسكو لعامي 2018 – 2019.

وتشمل المرحلة الثانية للمشروع تنظيم دورة تدريبية حول “تطبيقات البرامج مفتوحة المصدر”، وتستمر لمدة شهر  اعتباراً من 29 أغسطس الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل، وذلك بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI  التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، وتطوير هذه البرمجيات، وتمكين النساء والفتيات من مهارات البرمجة، بالإضافة إلى تمكين صغار رجال الأعمال وذوى الاحتياجات الخاصة من مهارات البرمجيات، وتحسين مستوى معيشتهم، وتشجيع الشباب فى البدء فى شركاتهم الخاصة باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر.

كما تستهدف الدورة تدريب 30 شاباً من الجنسين وذوى الإحتياجات الخاصة فى مجال البرمجيات، وكذلك الشباب حديثى التخرج والطلبة من الجامعات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى الشركات العاملة فى مجال البرمجيات مفتوحة المصدر.

ومن المقرر أن يُستكمل المشروع بالمرحلة الثالثة، وهى المرحلة التطبيقية حيث سيقوم المتدربين بإنشاء مواقع إلكترونية باستخدام برمجيات مفتوحة المصدر.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “مستقبل برمجيات المصادر المفتوحة ودورها فى تعزيز مجتمع المعلومات فى الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة” بعقد ندوة وطنية حول “مستقبل البرمجيات مفتوحة المصدر في البلدان النامية ودورها في التنمية المستدامة” بمقر اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى شهر يونيو الماضي.

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