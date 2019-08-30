التعليم العالي: 83 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة 2019

30 أغسطس، 2019
تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة
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أعلن أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 83 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر المقبل.

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جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر المقبل، كما أنه تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019 لتدوين رغباتهم وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019.

وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

كما أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.

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