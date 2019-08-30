أسعار الأدوات المدرسية في الأسواق 2019 قبل بدء الدراسة

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مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2019 – 2020، يبحث أولياء الأمور عن أسعار الأدوات المكتبية، قبل بدء الدراسة، تختلف أسعار الأدوات المكتبية من مكانٍ إلى آخر ما ين رخيصٍ وغالٍ.

وجاءت أرخص أسعار الأدوات المكتبية في معرض “أهلا مدارس”، والذي تنظمة غرفة القاهرة التجارية وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتأتي بعدها أسعار الأدوات في منطقة الفجالة، حيث أعلنت غرفة القاهرة التجارية التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، افتتاح 10 معارض فرعية “أهلا مدارس”، في بداية شهر سبتمبر المقبل، بعدة مناطق متنوعة في المحافظة، خصوصًا المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا.

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وقال رئيس شعبة الأدوات المكتبية في الغرفة التجارية بالقاهرة أحمد أبو جبل، إنَّ كل المستلزمات المدرسية من “كراسات وكشاكيل وأقلام”، شهدت تراجعًا في أسعارها من 5 حتى 10%، وذلك بالمقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أنَّ المنتج المصري غير متوفر بكثرة لارتفاع سعره، كما أنَّ السوق به الكثير من الأدوات المدرسية المستوردة من عدة دول وهي مستلزمات “هندي، وتركي، وصيني، وأندونيسي، وماليزي”.

وشدد رئيس شعبة الأدوات المكتبية في الغرفة التجارية بالقاهرة، على أنَّ هناك وفرةً في الأدوات المدرسية المعروضة خلال العام الحالي، بسبب عدم وجود أي تعقيدات في عملية الاستيراد، والتي بدأت في شهر مايو الماضي، موضحًا أن ارتفاع الأسعار يتكرر كل عام خصوصًا مع تجار التجزئة، وأنَّ الجديد هذا العام تراجع أسعار الأدوات المدرسية بسبب الدولار وتوافره، إضافة إلى ثبات الدولار الجمركي.

ويقدم موقع “مصر 365” أسعار الأدوات المدرسية، وذلك على النحو التالي:

دستة كشاكيل 60 ورقة بـ 20 جنيها. كشكول 100 ورقة بـ 12.5 جنيه. دستة كراسات إنجليزي بـ 25 جنيها. كشكول سلك 60 ورقة بـ 8 جنيهات. دستة أقلام رصاص 5 جنيهات. قلم سنون 7.5 جنيه. براية من 3 جنيهات إلى 35 جنيها. أستيكة من جنيهين إلى 7 جنيهات. دستة أقلام جاف من 10 جنيهات إلى 20 جنيها. علبة ألوان خشب من 5 جنيهات جتى 60 جنيها. طقم الأدوات الهندسية يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيها. مقلمة من 25 جنيها و35 جنيها. زجاجة مياه بـ 15 جنيها. لانش بوكس بـ 30 جنيها. حقائب مدرسية من 75 جنيها حتى 550 جنيها.

من جانبه، أكد رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي، افتتاح المعرض الرئيسي للأدوات المدرسية، يوم الأحد المقبل، في قاعة الصندوق الاجتماعي، مشيرًا إلى أنَّ المعارض الفرعية سفتتح من أجل تغطية أكبر عدد من المناطق، وذلك من أجل مساندة المواطنين، في ظل قرب دخول الموسم الدراسي الجديد.

وأوضح رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنَّ الاتحاد راعى العامل الجغرافي عند اختياره المناطق التي سيجرى فيها افتتاح معارض الأدوات المدرسية في محافظة القاهرة؛ سواء كانت هذه المناطق شعبية أو غير ذلك، مشيرا إلى أنَّ اتحاد الغرف التجارية ركَّز على المناطق الأكثر احتياجًا، والتي تحتاج إلى المساندة الحقيقة، بالأسعار المخفضة للمنتجات.

وأشار المهندس إبراهيم العربي إلى أنَّ جميع الغرف التجارية ستنظم معارض “أهلا مدارس”، في عددٍ من المناطق في مختلف محافظات الجمهورية المختلفة، واضعة في اعتبارها المناطق الأكثر احتياجًا، موضحًا أنَّ ذلك يأتي في إطار جهود القيادة السياسية وكذا رؤساء وأعضاء الغرف التجارية، من أجل دعم المواطنين.

من جانبه، قال نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية المهندس سامح زكي، إنَّه الغرفة ستُقيم عددًا من المعارض في المناطق المختلفة بمحافظة القاهرة، إلى جانب المعرض الرئيسي، والذي ستنظمة الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تخفيف الأعباء عليهم، التيسير عليهم حتى لا يتنقلوا كثيرا من أجل شراء الأدوات المدرسية، مشيرًا إلى أنَّ هناك تنسيقًا مستمرًا بغرفة القاهرة التجارة من أجل إقامة معارض جيدة، في مناطق متنوعة بالقاهرة.

ونوَّه نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية بأن الغرفة ستفتتح نحو 10 معارض للأدوات المدرسية، وأنَّ الغرفة تعمل حاليًا على تجهيز هذه المعارض بجميع الأدوات، مشيرا إلى أنَّ المعارض التي جرى تجهيز يصل إلى نحو 10 معارض في القاهرة،وهي في مناطق “روض الفرج، والساحل، ومدينة نصر، وحلوان، والمعادي، وعين شمس، والزاوية الحمراء”، وستشمل كل المعارض المجهزة جميع المستلزمات المدرسية بأسعار التكلفة فقط، لأنَّها ستكون معروض للبيع من المستورد والمُنتِج مباشرةً.