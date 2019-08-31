جامعة المنيا تشارك بأسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة

31 أغسطس، 2019
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متحدي الاعاقة
متحدي الاعاقة
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انطلق وفد جامعة المنيا من شباب الجامعة من متحدي الإعاقة للمشاركة في فعاليات الأسبوع الثاني لمتحدى الإعاقة والذى تحتضنه جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمشاركة 150٠ طالب وطالبة من 20 جامعة مصرية تحت شعار “بنكمل بعض” وذلك خلال الفترة من 1 – 9 سبتمبر الجاري للتنافس فى مختلف الأنشطة فى ملتقى كبير يساهم في إطلاق طاقاتهم ومواهبهم .

وصرح الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا أنه يطلق وزير التعليم العالي غداً الأحد شارة البدء لفعاليات الأسبوع ليكون هو الأسبوع الثاني لمتحدي الإعاقة بعد أن تم تنظيم الأسبوع الأول بجامعة المنيا عام 2018 لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، لتكون لبنة لإطلاق أسابيع الشباب لمتحدى الإعاقة تطوف جميع جامعات مصر، وتماشياً مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيس رئيس الجمهورية بأن يكون عام 2018 عاماً لمتحدى الإعاقة؛ وذلك للعمل على دمجهم وإشراكهم بالأنشطة الطلابية بالجامعات وإعترافاً بحقوقهم فى المجتمع.

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وأضاف د.”عبد النبي” أن الطلاب من متحدي الإعاقة بجامعة المنيا، قامت إدارة رعاية الطلاب بالجامعة بإعداد معسكرات التدريب والتأهيل لهم إستعداداً للمنافسة في مسابقات الأسبوع، وتوفير جميع ما يحتاجونه من أدوات رياضية وتجهيزات، وملابس للمشاركة، وذلك بمركز متحدي الإعاقة بالجامعة والذي افتتحته الجامعة ليكون نواة لتجمع طلاب الجامعة من متحدي الإعاقة، وعملت علي تزويده بجميع الأجهزة التى تساعدهم فى ممارسة أنشطتهم المختلفة الرياضية والعلمية والثقافية والاجتماعية والفنية والجوالة.

ومن جانبه أكد وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب ورئيس الوفد أن رعاية الطلاب بجامعة المنيا أحد أهم أدوات الجامعة لرعاية الطلاب من متحدي الإعاقة وصقل مواهبهم وتبني قدراتهم وإبداعاتهم؛ تشارك بوفد من 50 طالب وطالبة ومشرف ومدرب وتم تأهيل الطلاب للمشاركة في ألعاب كرة الجرس، وألعاب القوي، والسباحة، ورفع الأثقال، والطالب والطالبة المثاليين، والبحوث الاجتماعية، والشطرنج، ومسابقات الجوالة والمرشدات، وأنشطة الشعر والمعلومات العامة والقرآن الكريم، وأنشطة فنية والفنون التشكيلية.

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