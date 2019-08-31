صندوق «تطوير التعليم بالوزراء» يبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

31 أغسطس، 2019
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صندوق تطوير التعليم
صندوق تطوير التعليم
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‏عقد د. أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعا مع مجلس مشروعات التطوير بالصندوق، بحضور مستشاري الصندوق و ‏مديري المشروعات والمدير المالي والإداري.

‏ناقش المجلس خلال اجتماعه الاستعدادات النهائية لبدء الدراسة‏ ‏بالمجمعات التكنولوجية ‏التابعة لصندوق تطوير التعليم للعام الدراسي 2019 /2020، حيث استعرض مديري المجمعات ‏أوجه الاستعدادات ‏والاحتياجات الخاصة بانتظام العملية التعليمية وتجهيزات المعامل والورش والاحتياجات الخاصة بكل مجمع.

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وقال د. أحمد الحيوي، إن عدد الطلاب الجدد الذين سينضمون إلى مجمع الأميرية في العام الدراسي الجديد حوالي 182 طالبا، بتخصصات تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والالكترونيات.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق اليوم، أن مجمع أبو غالب استحدث هذا العام تخصص الملابس الجاهزة والذي يضم 84 طالبا، وإجمالي عدد طلبة المجمع في عامه الثاني، 262 طالبا بتخصصات الكهرباء والملابس الجاهزة.

وأشار «الحيوي» إلى أن مجمع اسيوط، هذا العام انضم إليه 96 طالبا وطالبة، من المستجدين بتخصصات المجمع الثلاثة، بواقع 32 طالب لكل تخصص، وإجمالي طلاب المجمع للمدرسة الثانوية التكنولوجية 224 طالبا وطالبة، بتخصصات تكنولوجيا الكهرباء، وتكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ذات السياق، أوضح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن أعداد الطلاب الملتحقين بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم خلال هذا العام الدراسي عددهم 1000 طالب، منهم 550 طالب بالمدرسة الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات (المرحلة الأولى)، و150 طالب بالمدرسة الثانوية المهنية نظام الثلاث سنوات، و175 طالبا بالكلية التكنولوجية المتوسطة نظام السنتين (المرحلة الثانية)، و125 طالبا بالكلية التكنولوجية المتقدمة نظام السنتين (المرحلة الثالثة).

واستعرض مجلس مشروعات التطوير بالصندوق خلال اجتماعه، استعدادات مشروع المجمع التكنولوجي بأبو غالب لإقامة اليوم التعريفي ‏بالمجمع وتوقيع اتفاقية التعاون الدولية مع الجانب الإيطالي.

كما ناقش اجتماع المجلس، مقترحات تطوير الإدارة الهندسية داخل صندوق تطوير التعليم لتتماشى ‏مع متطلبات المشروعات القائمة والعمل على تذليل العقبات للمشروعات السابقة.

‏واستعرض المجلس أوجه التعاون بين صندوق تطوير التعليم، وبيت الزكاة المصري، في تنفيذ مشروعات ‏مشتركة تخص قطاعات التمريض وتأهيل الأطفال المتسربين من التعليم.

‏وخلال الاجتماع عرض مديري المجمعات التكنولوجية، احتياج المجمعات إلى إنشاء مركز لخدمة المجتمع ‏للإستفادة من الإمكانيات المتاحة لكل مجمع كإيجار محطة للوقود وملعب لكرة القدم بمجمع الأميرية، وذلك لتعظيم موارد تلك المجمعات والاستفادة منها في تمويل مشروعاتهم المختلفة.

‏ووافق المجلس على تشكيل لجنة تفعيل توصيات البنك الدولي بشأن تطوير العمل بصندوق تطوير التعليم، كما وافق على المقترح المقدم بشأن الاستفادة من الأراضي المخصصة لصندوق تطوير التعليم بكلا من مدينتي أكتوبر وبدر لإنشاء مشروعات جديدة للصندوق.

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