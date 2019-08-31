Advertisements

وزير التعليم العالي يختتم زيارته لليابان بتوقيع اتفاقية في علوم الفضاء مع جامعة طوكيو

اختتم د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي زيارته لليابان للمشاركة فى فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد)، بتوقيع اتفاقية تعاون مع الدكتور/ شيباساكي مدير مركز علوم الفضاء وتحليل البيانات بجامعه طوكيو.

Advertisements

وتعد جامعة طوكيو من أعرق جامعات اليابان، والمصنفة رقم 1 على مستوى الجامعات اليابانية، ورقم 23 على مستوى العالم طبقًا لتصنيف QS.

ووفقًا للاتفاقية، تم ضم مصر رسميًا لمدرسـة علوم الفضاء الدولية World Space School)) والتي تم إنشائها بواسطة جامعة طوكيو؛ لتصبح مصر عضوًا رسميًا بها.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون الثنائي بين الطرفين (اليابان وأفريقيا) من خلال مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي المصرية. مضيفًا أن الاتفاقية ستمكن مصر من استضافة أساتذة وخبراء يابانيين لتدريب علماء الفضاء المصريين والأفارقة بوكالة الفضاء الأفريقية، والتي وقع الاختيار على مصر لاستضافتها، وإيفاد علماء وباحثين مصريين وأفارقة إلى اليابان للحصول على دورات تدريبية في مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية.

كما تضم الاتفاقية بنودًا خاصة بتطوير الأقمار الصناعية صغيرة الحجم مما يمكن الباحثين في هيئة الاستشعار عن البعد المصرية على مستوى الاستفادة من المشروعات البحثية المشتركة بالجامعة، و تشمل البحث والتصنيع، حيث تم الاتفاق مع جامعة طوكيو ومركز علوم الفضاء على تطوير الأقمار لتستخدم في تطبيقات فعلية توجه للقضايا التي تهم مصر والقارة الإفريقية في العديد من المجالات منها: ( الزراعة، التنمية، أنظمة المرور الذكية).

شهد توقيع الاتفاقية د. هانى الشيمى المستشار الثقافى ومدير البعثة التعليمية المصرية فى طوكيو، ود. هانم أحمد الملحق الثقافى فى طوكيو.