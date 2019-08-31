جامعة كفر الشيخ تشارك في ملتقى التبادل الطلابي لجامعات الدلتا

31 أغسطس، 2019
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طلاب جامعة كفر الشيخ
طلاب جامعة كفر الشيخ
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تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ شاركت الجامعة في الملتقى القمى الأول للتبادل الطلابي لجامعات الدلتا والذي نظمته جامعة بنها تحت شعار “معًا نصنع فارقًا” بوفد مكون من ٦ طلاب و٣ طالبات بريادة الأستاذ الدكتور رشدي العدوى أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد،منسق عام الأنشطة الطلابية .

وزار وفد طلاب جامعة كفر الشيخ المشارك المزارع السمكية في كلية الزراعة جامعة بنها بمنطقة “مشتهر” ومعمل نبات Biotechnology ومتجر الحليب وصناعة الزبادي، واستمع الطلاب إلى شرح أحد متخصصي هذا المجال من جامعة بنها .

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كما زار الطلاب المشاركين شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية ومكتبة كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الفنون التطبيقية، واستمع الطلاب إلى محاضرة بعنوان “الميثاق الأخلاقي للمجتمع الجامعي”.

كما تعرف وفد الجامعة المشارك على مصنعي زجاج اللمبات الزجاجية ومصنع غسالات  شركة توشيبا العربي في منطقة قويسنا.

وألقى أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ  الدكتور رشدي شوقي العدوى رائد أسرة الجيل المؤسس، محاضرة في ندوة بعنوان “دور المشروعات القومية الكبرى في إحداث التنمية المستدامة في مصر ووضع الاقتصاد المصري” من قِبل.

وفي ختام الملتقى الطلابي في قاعة المؤتمرات بكلية التجارة بجامعة بنها تم توزيع الدروع والشهادات على الوفود المشاركة بحضور رئيس جامعة بنها ونائب رئيس جامعة بنها ومحافظ القليوبية والأستاذ الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابيةومدير معهد إعداد القادة بحلوان.

فيما أكد الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة أهمية تواجد جامعة كفر الشيخ في المحافل واللقاءات التعليمية والعلمية سواء كانت إقليمية أو محلية للتعريف بجامعة كفر الشيخ و برامجها الأكاديمية وأنشطتها  بالإضافة إلى التواصل والتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية المرموقة .

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