افتتاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة

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افتتح د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الأحد فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني لمتحدي الإعاقة تحت شعار (بنكمل بعض) والذي تنظمه جامعة المنوفية خلال الفترة من 1 – 6 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 1500 طالب وطالبة من الجامعات المصرية، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة بإرساء قيم الترابط والتعارف والروح الرياضية بين طلاب الجامعات المصرية من متحدي الإعاقة.

بدأ الافتتاح بعزف السلام الجمهوري، ثم دخول طابور العرض للجامعات المصرية المشاركة، وتحية العلم، ثم أعطى د.خالد عبدالغفار إشارة البدء بانطلاق أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني لمتحدي الإعاقة، وقدم الطلاب مجموعة من العروض الرياضية والاستعراضية والغنائية.

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ومن جانبه أعرب الوزير عن سعادته بافتتاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني لمتحدي الإعاقة، موجهًا التحية لكل الوفود المشاركة من الجامعات والمعاهد المصرية أساتذةً وطلابًا وعاملين، ولأسرة جامعة المنوفية على الجهود التي بذلتها في حسن الإعداد والتنظيم لفعاليات الأسبوع على نحو يليق بمكانة الجامعة.

وأشاد د.عبد الغفار بمستوى العروض الفنية والغنائية التي قدمها الطلاب، مؤكدًا أن هذه العروض تعكس ما يتمتع به هؤلاء الطلاب من مهارات عالية وإرادة قوية، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى الشبابي المميز يبعث برسالة أمل قوية وواضحة للملايين من متحدي الإعاقة في مصر، سواءً من الطلاب أو من أصحاب الإرادة الحديدية.

وفي ختام كلمته أشاد د.عبد الغفار أيضًا بحجم المشاركة الواسعة من جانب الجامعات، لافتًا إلى أنها تعكس مدى الإصرار الذي يتمتع به شباب الجامعات، وحرصهم على المشاركة بقوة في كافة الفعاليات الرياضية والفنية والعلمية والثقافية والجوالة، مشيرًا إلى أن هذا يجعلنا أمام ملتقى شبابي جامع تتجسد فيه معاني الإصرار والنجاح في مختلف صورها.

ومن جانبه أكد د. عادل السيد مبارك رئيس جامعة المنوفية أن استضافة الجامعة لفعاليات هذا الأسبوع تعطي دلالة واضحة على احترامها وتقديرها واحتفائها بأبنائها من متحدي الإعاقة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير كل سبل الراحة والأمان للطلاب من أجل التعارف والتنافس، وإظهار الطلاب لقدراتهم الإبداعية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية.

واستعرض مبارك بعض الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم 80 ألف طالب وطالبة في المرحلة الجامعية الأولى، و25 ألف طالب في الدراسات العليا، وشاركت الجامعة بقوة في كافة المتلقيات الإبداعية، كما نفذت أكثر من 218 مشروعًا طلابيًّا، وشارك ما يقرب من 16 ألف طالب وطالبة في المسابقات الطلابية على مستوى الجامعة والجامعات المصرية والعربية، فضلا عن تحقيق الجامعة لمراكز علمية متقدمة على المستوى الدولي، لافتًا إلى افتتاح العديد من المراكز التدريبية لصقل مواهب وقدرات الطلاب، خاصة متحدي الإعاقة.

وأكد رئيس الجامعة بأن كليات الجامعة ومعاهدها قطعت خطوات ثابتة نحو الاعتماد المؤسسي والبرامجي، مشيرًا إلى أنه تم تجديد اعتماد كلية الطب للمرة الثانية، وتم اعتماد برنامج المكتبات والمعلومات بكلية الآداب؛ مما يسهم في الارتقاء بمكانة الجامعة على المستوى المحلي والدولي.

واختتم مبارك كلمته بتوجيه الشكر للدكتور خالد عبدالغفار لرعايته لهذا الملتقى، ودعمه للجامعة والجامعات المصرية في شتى الفعاليات، وحرصه الدائم على مشاركة الطلاب والطالبات؛ دعمًا لهم وتشجيعًا لمواهبهم.

شهد الافتتاح السيد اللواء/ سعيد عباس محافظ المنوفية، والسادة رؤساء الجامعات المصرية، ود.محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.صديق عفيفي أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، و د.بهاءالدين مختار الأمين العام المساعد للمجلس القومي لشئون الإعاقة، و د.عمرو حداد نائبًا عن وزير الشباب والرياضة، ولفيف من الشخصيات العامة والشعبية والتنفيذية بمحافظة المنوفية.

جدير بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة يشهد تنظيم العديد من الأنشطة في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والنشاط الاجتماعي والجوالة، حيث تشمل فعاليات الأسبوع أنشطة رياضية (مسابقات رفع الأثقال، وتنس الطاولة) وأنشطة اجتماعية (مسابقات الشطرنج، والطالب والطالبة المثالية) وأنشطة ثقافية (مسابقات في حفظ القرآن الكريم، ودوري للمعلومات العامة) وأنشطة فنية (مسابقات في الإنشاد الديني، والعزف، والفنون التشكيلية) وأنشطة علمية (مسابقات في البحث العلمي).