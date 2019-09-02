التعليم العالي: 175 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية

2 سبتمبر، 2019
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تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة
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أعلن أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الاثنين، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 175 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري.

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وأضاف عطا أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:

1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة – جامعة بني سويف التكنولوجية.

وأشار إلى أنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ السبت الموافق ١٧ أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري.

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