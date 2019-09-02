الزي الفرعوني لطالبات جامعة المنيا يخطف الأنظار بكرنفال متحدي الإعاقة

Advertisements

تألقت طالبات جامعة المنيا من متحدي الإعاقة في الزي الفرعوني الذين شاركوا به بالكرنفال الكبير لشباب الجامعات المصرية من متحدي الإعاقة، الذي تقدمه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات المصرية، حيث انطلقت مسيرة الكرنفال من أمام مقر الإدارة العامة لجامعة المنوفية لتطوف شوارع مدينة شبين الكوم لتصل إلي ستاد جامعة المنوفية الذي تقام به فعاليات افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثانى لمتحدى الإعاقة تحت شعار “بنكمل بعض”.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا أن عرض جامعة المنيا بكرنفال الجامعات حمل الطابع التاريخي والفلكلوري لبيئة بمحافظة المنيا، ومثلها 5 طالبات بملابس فرعونية وملامح أقرب للملكة نيفرتيتي شعار المحافظة، كما مثل 6 من طلاب الجامعة البيئة الصعيدية بارتداء الجلباب الصعيدي حاملين أعلام الجامعة ولافتات الترحيب بالوفود والجامعة المنظمة.

Advertisements

وأكد د.عبد النبي أن تنظيم هذا الكرنفال يهدف إلى الإعلان عن هذا الحدث الكبير الذي يجمع أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية من متحدي الإعاقة، وجذب أنتباه أهالي محافظة المنوفية ومدينة شبين الكوم لمشاهدته والترحيب بالوفود.

وجدير بالذكر أنه يُشرف على تدريب الطلاب وتأهيلهم للمشاركة بالكرنفال وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد رمضان، مدير إدارة الإتحادات الطلابية والأسر، ود.يسري خلاف مدير مركز متحدي الإعاقة، ود.أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحمد حسن مدير إدارة الجوالة.

وشهد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا افتتاح اسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة والمقام بجامعة المنوفية تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات المصرية، وذلك خلال الفترة من 1-6 سبتمبر الجاري بمشاركة 1000 طالب وطالبة ومن 20 جامعة مصرية تحت شعار “بنكمل بعض”.

هذا وقد بدأ الافتتاح بعزف السلام الجمهوري، وطابور العرض لوفود الجامعات المصرية المشاركة، حيث تقدم طابور العرض طلاب جامعة المنيا يحملون أعلام الجامعة ولافتات تحمل اسم وشعار الجامعة، وقاموا بإلقاء التحية علي الوفود المشاركة، كا تم تقديم عروض رياضية بعنوان أصحاب الهمم، فى حب مصر، وعرض التربية الرياضية بعنوان الرشاقة أسلوب حياة، وعرض استعراضى لفرقة الشمس، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن جامعة المنوفية.

وأكد الوزير خلال كلمته بالحفل على أهمية تنظيم هذا الملتقى الشبابي المميز تحت عنوان “بنكمل بعض” موضحًا أنه يبعث برسالة أمل قوية وواضحة للملايين من متحدي الإعاقة في مصر، سواء من الطلاب أو من أصحاب الإرادة الحديدية، المنتشرين في شتى مجالات العمل والإنتاج والإبداع في طول مصر وعرضها، لافتًا إلى أن هؤلاء ما زالت أصداء نجاحهم وتميزهم تتردد في أسماعنا، وصور صعود الأبطال منهم لمنصات التتويج على المستوى الإقليمي والدولي تتلألأ في أعين الجميع.

والجدير بالذكر بأن فعاليات الأسبوع بدأت منذ اليوم بمسابقات دوري المعلومات العلمي، والإنشاد الديني وبطولة الشطرنج للجامعات، وتستكمل غداً بمسابقات النشاط الرياضي في السباحة وكرة الجرس لمتحدي الإعاقة، وتجهيز المعرض الفني للفنون التشكيلية، والغناء الفردي والعزف، ومسابقة البحث العلمي، وافتتاح مخيم الجوالة للجامعات.