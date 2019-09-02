مسرح جامعة القاهرة يقدم لمصر والعالم جيلًا مسرحيًا جديدًا

د. محمد الخشت: لا مكان لفكر متطرف بالجامعة .. والفن الراقي من أركان الدولة الوطنية

2 سبتمبر، 2019
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رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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في إطار حرصها على اكتشاف المواهب والمبدعين، وتدعيمًا لرسالة الفن الراقي واستعادة عصرها الذهبي، تستعد جامعة القاهرة لإنشاء مسرح بمدينتها الرياضية وفق أحدث التقنيات العالمية، إضافة إلى مسرح فرعوني يتاح للطلاب على مدار العام إيمانًا منها بدور المسرح في الإرتقاء بالإنسان فكريًا وثقافيًا.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في النشاط المسرحي بالجامعة في إطار تقاليدها الراسخة، وسعيًا من الجامعة لتكوين جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة نقدمه هدية لمصر والعالم، حيث تسعى جامعة القاهرة ليصبح دورها تشكيل معالم حركة المسرح العربي في السنوات المقبلة.

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وأضاف د. الخشت أن خطط الجامعة تنطلق من إيمانها بدور الفن الراقي الأصيل، وبما يتواكب مع رؤية مصر 2030، حيث يعتبر الفن الأصيل ركنًا من أركان الدولة الوطنية، وصناعة الحضارة والدخول في عصر جديد، كما أن الفنون الراقية التي ترعاها جامعة القاهرة، تتفاعل مع عقلية شباب هذا الجيل بما يمكنه من ترقية ذوقه وفكره، ليصبح قادرًا بوعي على مواجهة أي فكر متطرف.

وتابع رئيس جامعة القاهرة أن الجهود المتواصلة والمتكاملة التي تبذلها الجامعة جعلت ساحتها خالية من أي فكر متطرف، لأن منهجنا في التفاعل فكريًا داخل الجامعة، مواجهة الفكر بالفكر والحجة بالحجة حتى لا تبقى تلك الأفكار الرجعية المتشددة التي تروج للعنف والإرهاب، ولذلك فإن دعم الأنشطة الإبداعية بالجامعة لايترك فراغًا تنمو فيه أية أفكار لا تسعى لخدمة الوطن وبنائه.

وأوضح د. الخشت أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب، منعزلًا عن بقية الأدوار المنوط بها أداؤها ومنها اكتشاف المواهب والتعبير عن الطاقات الكامنة عند الطلاب في مختلف المجالات الثقافية و الاجتماعية و الفنية و الرياضية، من أجل تنمية شخصية الطلاب و تعريفهم بطبيعة المجتمع و دور الثقافة في عملية التنمية، سواء تنمية الوطن أو تنمية الذات، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب وإبداعات الطلاب ودعم ورعاية الابتكار وريادة الأعمال.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة حصلت على المركز الأول في الملتقى الدولي للمسرح الجامعي في التمثيل وأفضل عرض مسرحي، والمركز الأول ودرع التميز في المهرجان الختامي لمراكز فنون الجامعة، والمركز الأول في الدوري الثقافي لمسابقة إبداع 7، والمركز الأول ودرع التميز بمهرجان إبداع 6.

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