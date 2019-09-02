مع العودة للمدرسة وبداية العام الدراسي 2019/ 2020.. 5 نصائح هامة تعرف عليها

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بدأت السنة الدراسية الجديدة 2019/ 2020 ببعض بلدان المنطقة العربية، حيث أعلنت العديد من الأسر رفع حالة الطوارئ من أجل تحفيز الأطفال، والمراهقين على الدخول العام الدراسي الجديد بحماس لبدء الحياة المدرسية الجديدة أو الانتقال إلى الصفوف الدراسية الجديدة.

أعلن موقع “ويب طب” إنه من الهام جداًّ أن يتم إجراء حديث مع الأطفال، ومع فئة المراهقين بشأن خطط السنة الدراسية الجديدة، وتوقعاتهم لها، إلى جانب وضع حلول لمخاوفهم من العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال إتباع 5 نصائح، وهي كالتالي:

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الحديث المنزلي

ينبغي أن يتم إجراء محادثة في المنزل بخصوص العام الدراسي الجديد، مع كتابة قائمة بالأمور، التي يحتاج إليها الطفل خلال العام الدراسي الجديدة، ومن الأمور الهامة أيضاً أن يتشارك الأهل، والطفل في اتخاذ القرارات بخصوص الأمور التي يتوجب على الطفل القيام بها، ومتى ينبغي القيام بتلك الأمور.

فحص الكتب المدرسية

يجب أن يتم فحص الكتب المدرسية، التي يحتاج إليها الطفل عند الحصول عليها، على أن يتم هذا قبيل بدء العام الدراسي الجديد، وعند استلام الكتب المدرسية، من الأمور الهامة أن يتم تصفحها مع الطفل، وإعطاء الطفل ملخصاً عن محتويات تلك الكتب الدراسية،وعن الدروس التي يجب على الطفل دراستها خلال العام الدراسي الجديد، بطريقة مشجعة وبطريقة مشوقة، ولابد أيضاً أن يتم إعداد مكان مريح ومرتب لوضع المواد التعليمية.

تحضير جدول زمني للعام الدراسي الجديد

يجب أن يتم تحضير جدول زمني للشهر الأول للعام الدراسي الجديد، يتضمن الأيام التعليمية، وأيام الإجازات، والاتفاق مع الطفل بشكل مسبق على عدد ساعات النوم اليومية، مع مراعاة أن يتم التحدث إلى المراهقين بطريقة جيدة لأن المراهق يكون خلال تلك الفترة حساساً، ويجب الاتفاق على ضرورة تغيير نظام الساعات، الذي كان متبعاً خلال فترة الإجازة الصيفية، لكي يعودوا إلى النوم مبكراً، بشكل نسبي، ولكي يكونوا يقظين خلال ساعات النهار أثناء تواجدهم في المدرسة.

لابد من تحضير قائمة بالأطعمة التي يفضلها الطفل

في حالة إذا كانت المدرسة لا تعمل على توفير وجبة للطفل، ينبغي في تلك الحالة إعداد قائمة بالأطعمة التي يفضلها الطفل.

ينبغي إبلاغ المدرسة بأي تشخيص عن الحالة الصحية للطفل

ينبغي بصرف النظر إبلاغ المدرسة بالوضع الصحي للطفل إذا كان الطفل يعاني عن مرض معين، أو في حالة وقوع أي تغيير على الحالة الصحية للطفل يذكر الحالة الصحية الراهنة للطفل.

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