جامعة هليوبوليس تستقبل الدفعة الثانية بأول كلية في الشرق الأوسط للزراعة الحيوية

2 سبتمبر، 2019
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رئيس جامعة هليوبوليس
رئيس جامعة هليوبوليس
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أعلن الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، عن إستقبال الدفعة الثانية للدراسة بكلية الزراعة الحيوية، حيث أن الجامعة مستمرة فى تلقى طلبات الإلتحاق بالكلية، وستكون الدراسة بكلية الزراعة الحيوية بنظام الساعات المعتمدة، وتقوم الدراسة بالكلية بالشراكة مع العديد من الجامعات الأوربية، والتى تتيح للطالب دراسة فصل كامل بهذه الجامعات، والتى سيتم التبادل الطلابى بين جامعة هليوبوليس وتلك الجامعات، والتى ستسهم فى حصول الخريج على اعلى درجة علمية فى مجال الزراعة الحيوية من خلال تلك الشراكة.

وأضاف الدكتور يسرى هاشم، أن الدور الرئيسى لجامعة هليوبوليس يأتى فى الاستفادة من الموارد البشرية، والقدرة على الابتكار، فالجانب الأكاديمى يسير جنباً إلى جنب مع الجانب العملى فى نطاق واقعى.

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وقال الدكتور يسرى، أن الكلية تهدف بشكل أساسي إلى الإرتقاء بمواصفات خريجى كليات الزراعة، لكي يتلائم مع متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية وذلك لزيادة ثقة المجتمع المحلي في خريجي الكلية في المرحلة الحالية ثم كسب ثقة المجتمع الإقليمي ثم العالمى.

وأشار هاشم إلى أن جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، تهدف إلى دعم الشباب وتشجيع البحث والإبتكار، مع إعطاء الفرصة لكل من لديه موهبة ومهارات خاصة أن يجد البيئة المناسبة لصقلها، وأن يكون المجتمع المصرى بحلول 2030 مجتمعاً مبدعاً ومبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف ويتميز بوجود نظام متكامل للتنمية المستدامة، يضمن القيمة التنموية للإبتكار والمعرفة.

جدير بالذكر أن جامعة هليوبوليس، تضم كلية الهندسة والصيدلة وإدارة الأعمال والإقتصاد،  بلإضافة الى كليتى العلاج الطبيعى، والزراعة الحيوية.

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