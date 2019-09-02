جامعة أسيوط تشارك بوفد يضم 57 طالبا وطالبة في أسبوع متحدي الإعاقة

2 سبتمبر، 2019
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وفد جامعة أسيوط
جامعة أسيوط تشارك بوفد يضم 57 طالب وطالبة في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة بالمنوفية
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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة على المشاركة فى كافة الفعاليات والملتقيات الطلابية فى مختلف الجامعات المصرية والتي من شأنها الإسهام فى زيادة أواصر التعاون والتعارف المشترك بين طلاب الجامعة وغيرهم من طلاب الجامعات الأخرى، والتواصل الفعال فيما بينهم و اكتسابهم للمهارات المختلفة القائمة على التفاعل والمشاركة الهادفة فى الأنشطة المختلفة والتي تعد أساساً للمشاركة المجتمعية فى تقدم الوطن ونهضته ، مشيراً أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً فى تشجيع طلابها على المشاركة فى الأنشطة الطلابية باختلاف أنواعها من خلال توفيرها لكافة سبل الدعم والرعاية لتطوير الأنشطة الطلابية والارتقاء بها ، وفى هذا الشأن نوه رئيس الجامعة  أن الجامعة قد اتخذت كافة السبل والآليات التي من شأنها المساهمة فى دمج الطلاب المعاقين مع غيرهم وتفعيل مشاركتهم الأنشطة الطلابية المختلفة المناسبة لهم وذلك تفعيلاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب جميعهم.

جاء ذلك تزامناً  مع مشاركة الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى افتتاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة والذي تنظمه جامعة المنوفية، تحت شعار “بنكمل بعض”  والممتد حتى 6 سبتمبر الجاري والذى جاء بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية ، وعدداً من رؤساء الجامعات المصرية ، وذلك بمشاركة أكثر من 1500 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية

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وحول مشاركة جامعة أسيوط فى الأسبوع فقد كشف الدكتور شحاتة غريب ان  الجامعة قد شاركت فى فعاليات الأسبوع بوفد يضم 57 شخص  و34 طالب وطالبة من الطلاب متحدى الإعاقة والذين شاركوا فى عدداً من الأنشطة فى المجالات  الفنية والاجتماعية والجوالة والكرنفال والثقافية والرياضية وذلك يإتى تأكيداً لدأب الجامعة على  تشجيع الطلاب وخاصة متحدى الإعاقة على التعبير عن قدراتهم ومواهبهم بما يعزز من مهارتهم وإمكانياتهم المتعددة، وفى الإطار ذاته  أشاد الدكتور شحاتة غريب بمستوى التنظيم بالأسبوع وبتنوع الأنشطة الطلابية به والتى تهدف إلى صقل مواهب الطلاب وتنمية روح التنافس داخلهم .

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