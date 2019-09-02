وزير التعليم العالي يشهد تخريج 204 طالب بالجامعة الالكترونية الاهلية

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تحتفل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني-الأهلية- اليوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الذين أنهوا دراستهم بمرحلة البكالوريوس والماجستير من فروع الجامعة بجامعات –عين شمس .. وأسيوط – بواقع 91 طالبا بكلية الحاسبات والمعلومات و82 من طلبة إدارة العمال و31 دبلوم وماجستير وذلك بحضور دخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمهندس علاء فهمي وزير النقل الاسبق ورئيس مجلس امناء الجامعة وعدد من اعضاء مجلس الامناء ورؤساء الجامعات واساتذة الجامعات.

وقال الدكتور محمد خيري رئيس الجامعة: إنه قد تم إعداد هؤلاء الخريجين ليصبحوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل ومؤهلين للتعامل مع التكنولوجيات المتقدمة بمهارات القرن الحادى والعشرين، حيث تضع الجامعـة المصرية للتعلم الإلكترونى في أولى اهتماماتها بناء الإنسان المصري المحصن بقيم العلم والمعرفة ليكون في خدمة أمته ومُلمًا بعصره ومواكبًا له.

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وأوضح ان الجامعة الالكترونية إستطاعت تحقيق التنوع من خلال برامجها الدراسة وكلياتها المختلفة سواء كلية الحاسبات أو إدارة الاعمال أو الدراسات التربوية، وإعتماد نوع جديد من التعليم المعتمد علي أحدث وسائل التكنولوجيا والإتصالات وعلوم المستقبل المطبق في أرقي جامعات العالم ،بتعليم يجمع بين الحضور المباشر والتعليم عن بعد، لافتا إلي أن الجامعة بدأت تتجه نحو الأفضل والتنافس خصوصًا في السنوات الأخيرة التي يشهد فيها العالم نهضة تكنولوجية في مختلف المجالات.

وأشار إلي أن الجامعة الالكترونية هي الجامعة الوحيدة في مصر التي إستطاعت أن تحرر منتسبيها من الطلاب من عامل المكان والزمان ، مع الإحتفاظ بالتواصل والتفاعل بين الأساتذة والطلاب من خلال توفير الجامعة لفرص تعليمية مرنة معتمدة علي أدوات التعلم الالكتروني والتعلم الذاتي، بمناهج تتسم بالمعاصرة والحداثة والفائدة.

وأوضح خيري إن الخريجين استفادوا مما تضّمه الجامعة الإلكترونية من وسائل تقنية حديثة أسهمت في تطوير مهاراتهم العلمية والعملية إلى جانب دراستهم لمناهج أكاديمية عالمية، مشيرا إلي ان الجامعة بصدد عقد شراكات مع عدد من الهيئات والجامعات العالمية للاستفادة من تجاربها العلمية المتقدمة وتوطينها في مصر من خلال الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية.