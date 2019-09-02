11 أستاذا من هندسة أسيوط في لجان فحص الإنتاج العلمي لهيئة التدريس

2 سبتمبر، 2019
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جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
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أعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بالغ سعادته باختيار عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ضمن التشكيل الرسمى للمجلس الأعلى للجامعات للجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في دورتها الثالثة عشرة 2019 /2022، والذي يدل على تميز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويعكس جودة التعليم والبحث العلمى بها وتمنى لهم جميعاً التوفيق في أداء المهمة الموكلة إليهم والتي تنطوي على مسئولية كبيرة في الارتقاء بمستوى البحث العلمى بالجامعات المصرية والذى سيعمل على تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الاختيار شمل 11 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بالجامعة وهم الدكتور السمان إبراهيم عبد الرسول والدكتور محمد أبو القاسم محمد تخصص هندسة مناجم، والدكتور محمود محمد أحمد تخصص، تعدين وفلزات، والدكتور عبد الفتاح محمود محمد والدكتور محمد أبو زهاد أبو زيد، هندسة كهربائية، والدكتور أحمد حمزة الحسيني والدكتور هاني أحمد محمد، هندسة قوى ميكانيكية، والدكتور حسن إبراهيم محمد والدكتور محمد عبد السلام عاشور، هندسة مدنية، والدكتور عصام الدين محمد علي، تتخطيط عمراني، والدكتور مؤمن طه حنفي المليجي، هندسة حاسبات.

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