وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

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عقد مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعه الدوري صباح اليوم الاثنين برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بحضور د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، ود.وليد الزواوي أمين المجلس، ود.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة والسادة رؤساء المراكز والمعاهد البحثية أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع قدم الوزير التهنئة للحضور بمناسبة بداية العام الهجري الجديد متمنيا بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر، كما قدم التهنئة بمناسبة نجاح احتفالية عيد العلم الذي حظى بتشريف السيد رئيس الجمهورية.

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وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للمبتكرين والباحثين والمساهمة في الاستفادة من كافة الابتكارات وتبني أكاديمية البحث العلمي للأفكار الجديدة وتنميتها بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

و شدد الوزير على ضرورة تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار قادرة على إنتاج المعرفة وتسويقها بكفاءة وفعالية وخلق جو من المنافسة العلمية المبنية على التميز ، وما يتطلبه من إجراء تشريعات لازمة،مضيفاً أن هناك أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتوجيه البحث العلمي لخدمة رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والمشروعات القومية الكبرى.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال والذي شمل العديد من الموضوعات فتناول القواعد التي تخص تشكيل اللجان العلمية الدائمة للترقية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة وشروط الانضمام لها بهدف تطوير آليات العمل بها ، وأشار عبدالغفار إلى أهمية وجود عناصر ذوي خبرة باللجان العلمية على أن تتم عملية اختيار الأعضاء وفقاً للشروط المتفق عليها دون أي استثناءات وفي إطار من الشفافية التامة.

هذا و قدم المجلس التهنئة لكل من د. ياسر محمد مصطفى – بمناسبة صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتعيينه مديراً لمعهد بحوث البترول و د.محمد على توفيق نور بمناسبة صدور القرار الوزاري بتولي القيام بأعمال رئيس المعهد القومي للمعايرة مع توجيه الشكر لـ د. محمد عامر على فترة رئاسته للمعهد وتهنئته بمناسبة صدور القرار الوزاري بتولي القيام بأعمال المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات، والتقدم بالشكر ل د. محمود رميح على الفترة التي تولى فيها مسئولية الصندوق وتهنئة د. شوقي زكي سبع بمناسبة صدور القرار الوزاري بتولي القيام بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد مع توجيه الشكر لـ د. سوزان خليف على فترة رئاستها للمعهد .