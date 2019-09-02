رئيس جامعة أسيوط يتفقد إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد

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تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بدء أعمال الكشف الطبي لطلبة وطالبات الجامعة الجدد الملتحقين خلال العام الجامعي الجديد 2019/2020 والذى استهل أعماله بكليات الطب والصيدلة والهندسة والحاسبات والمعلومات والطب البيطري ، والجارى إجرائه بمجمع صالات الامتحانات أمام كلية الهندسة والذى من المقرر أن يمتد إجرائه إلى 23 من الشهر الجارى ، وذلك بحضور الدكتورة مديحة حسنى عميد كلية الطب البيطرى والدكتورة أماني الشاهد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة ، والدكتور مصطفى أبو العلا مدير مستشفى الطلبة وعدد من الأطباء وأطقم التمريض والمديرين المختصين .

وفى السياق ذاته وجه الجمال بفتح صالات جديد مكيفة ومجهزة لتخفيف كثافة الطلاب المتقدمين للكشف الطبى إلى جانب فصل إجراءات الكشف عن فيروس سى للطلاب الجدد عن إجراءات الكشف الطبى الأخرى ، كما أكد متابعته بشكل مستمر وتلقيه التقارير أول بأول فيما يخص الكشف حتى الانتهاء من أعماله حرصاً على توفير أقصى رعاية صحية لابناء الجامعة سواء الجدد او القدامى ، مشدداً ضرورة تواجد الأطباء المختصين وهيئة التمريض اللازمة والعمل على تذليل العقبات أمام كافة الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لضمان حسن سير إجراءات الكشف الطبى بسهولة وانتظام .

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من جانبه أوضحت الدكتورة أمانى الشاهد أن الإدارة الطبية بالجامعة تقوم باستخراج بطاقة صحية لكل طالب مستجد والتى تشمل كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بحالته الصحية وعلاجها أولاً بأول طوال فترة دراسته بالجامعة على أن تجدد فى أول سبتمبر كل عام ، هذا إلى جانب تجديد البطاقات الصحية للطلاب القدامى وهو ما كان يؤجل تجديدها حتى بدء العام الدراسى .