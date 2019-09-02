رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفداً رسمياً من وزارة التعليم العالي

لتفقد مقر معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية تمهيداً لبدء الدراسة به في مطلع العام الدراسي الجامعي 2019/2020

2 سبتمبر، 2019
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رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفداً رسمياً من وزارة التعليم العالي
رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفداً رسمياً من وزارة التعليم العالي
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كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن الخطة البحثية للجامعة  تسير وفق رؤي ومبادئ واضحة يأتي في مقدمتها ملائمتها للخطة القومية للبحث العلمي بالإضافة إلى تنوعها لتشمل البحوث البينية والنظرية والتطبيقية وغيرها ، فضلاً عن ضرورة عمل بحوث مشتركة بين عدداً من الكليات من التخصصات المختلفة داخل الجامعة وخارجها ، مشيراً ان الجامعة تمتلك العديد من الإمكانيات التي تؤهلها للحاق بركب البحوث العلمية المتقدمة على مستوى العالم حيث تضم الجامعة العديد من المراكز والوحدات البحثية والتي تحوى داخلها على احدث الإمكانيات والمعامل والأجهزة المتقدمة إلى جانب العقول الخصبة من الكوادر العلمية المؤهلة لإنتاج بحوثاً علمية رائدة فى مختلف المجالات .

جاء ذلك خلال استقباله لوفد رسمي من وزارة التعليم العالي يضم الدكتور طارق على محمد حسن بوزارة الدفاع ، والدكتور رامي محمد عميد معهد أبحاث وتطبيقات الليزر بجامعة بنى سويف ، وذلك بحضور الدكتور احمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة أسماء عبدالناصر مديرة وحدة البيولوجيا الجزيئية .

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تأتى تلك الزيارة  لتفقد وحدة البيولوجيا الجزيئية ومقر معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية  وذلك تمهيداً لبدء الدراسة به في مطلع العام الدراسي الجامعي الجديد .

وخلال اللقاء كشف الدكتور طارق الجمال ان معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية سوف يعد واحداً من أهم الكيانات المتخصصة بالبيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها على مستوى الجامعات المصرية  والذي يعد ملاذاً لجميع الباحثين من داخل مصر وخارجها والذي يسهم في مواجهة ظاهرة هجرة الباحثين للخارج  ، ومن المقرر ان ينضم إلى مجمع البحوث المتكامل الجاري إنشائه بالجامعة والذي يضم كافة المراكز البحثية الخاصة بالكليات العلمية بالجامعة كالعلوم والطب والطب البيطرى والكيمياء والهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزيئية والخلايا الجذعية .

ومن جانبها أضافت الدكتورة أسماء عبدالناصر ان وحدة البيولوجيا الجزيئية نجحت طوال السنوات السابقة إلى تحقيق توأمة واضحة مع عدد من جامعات الولايات المتحدة الامريكية والنمسا  وذلك فى مجالات البيولوجيا الجزيئية إلى جانب دأبها على تحقيق إنتاجا بحثياً غزيراً من نخبة من الباحثين من الجامعة ومن عدداً من الجامعات الأخرى وذلك مما أهلها لتحويلها إلى  معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية ، مشيرة ان المعهد سوف يمنح درجات علمية للباحثين والتي تشمل دبلومة الدراسات العليا ودرجتي الماجستير والدكتوراه فى مجالات البيولوجيا الجزيئية وغيرها من التخصصات التى من المقرر ان يشملها المعهد .

وهذا ومن المقرر ان يزور الوفد الرسمي وحدة البيولوجيا الجزيئية تفقد مقر المعهد ومعرفة مدى ملائمته لبدء الدراسة إلى جانب التعرف على إمكانياته البحثية والتعليمية المختلفة .

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