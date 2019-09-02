افتتاح أول منفذ دائم لهيئة الكتاب بكلية الآداب جامعة بني سويف

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افتتح الدكتور /منصور حسن رئيس جامعة بني سويف و الدكتورة /إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمستشار / هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أول منفذ بيع دائم للهيئة المصرية العامة للكتاب بكلية الآداب ، بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع ، والدكتور/ جودة مبروك عميد الكلية ولفيف من القيادات الشعبية بالمحافظة وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بالكلية .

من جانبه أكد رئيس الجامعة ، إن المنفذ يضم جميع إصدارات الهيئة في شتى التوجهات البناءة الأدبية، التاريخية، الفنية والسياسية، إلى جانب عدد ضخم من عناوين مكتبة الأسرة، لافتًا ان الافتتاح اليوم للمنفذ يأتي في ضوء التعاون بين مؤسسات الدولة بهدف تحقيق محاور التنمية المستدامة والخاصة ببناء الإنسان والمجتمع.

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وقالت الوزيرة، إن المنفذ الجديد يفتح آفاق التنوير لأهالي المحافظة خاصة الشباب وطلاب الجامعة، باعتبار الكتاب أحد أسلحة مواجهة التطرف، ويأتي في إطار خطة وزارة الثقافة المصرية الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية من خلال مد جسور المعرفة إلى مختلف أرجاء مصر.