موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للعام الدراسي 2019/2020

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استقبل موقع تنسيق الجامعات المصرية الإلكتروني صباح السبت الموافق 24 أغسطس الماضي، رغبات طلاب الثانوية العامة – المرحلة الثالثة – من تنسيق للجامعات 2019-2020، لـ84872 طالبًا وطالبة.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ عددهم حتى الآن 183 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

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ومن المقرر أن يستمر تنسيق المرحلة الثالثة حتى الساعة السابعة من مساء غدًا، الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري، كما تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019 لتدوين رغباتهم وذلك خلال الفترة من اليوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019.

ومن المنتظر أن تعلن نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، على أن يفتح موقع التنسيق الإلكتروني مرة أخرى بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.