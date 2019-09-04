التعليم تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.. تعرف على موعد بدء الدراسة والامتحانات

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اجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أمس الثلاثاء، برئاسة وزير التربية والتعليم؛ لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالتعليم.

وناقش المجلس خلال اجتماع أمس، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، ومشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، بالإضافة إلى خطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى.

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وأكد الوزير خلال الاجتماع اهتمام الوزارة بإنجاح المشروع القومي للتعليم، وإعادة بناء الإنسان المصري من خلال إنشاء نظام تعليمي جديد والذي انطلق فى سبتمبر 2018، مشيرًا إلى اهتمام رئيس الجمهورية بالإسراع فى إعداد مناهج الصفوف التالية بعد الصف الثاني الابتدائى، لافتا إلى دور المُعلم فى استخدام الوسائل التكنولوجية وتطبيق المناهج المطورة فى المدارس، وهذا لن يأتي إلا من خلال التدريب ورغبة المُعلم نفسه فى التطوير واستخدام الأدوات التكنولوجية المتاحة له فى الفصول.

وأشار رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، إلى أهمية كليات التربية فى إعداد المُعلم المصرى القادر على استخدام هذه الوسائل التكنولوجية واستخدامها فى المدارس من خلال تدريب طلاب كليات التربية على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة.

واستعرض الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، ووافق المجلس عليها .

وتبدأ مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني بحسب الخريطة الزمنية الموافق عليها، من يوم 11/9/2019 إلى يوم 28/5/2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثانوي الثالث تبدأ من 21/9/2019 حتى 4/6/2020، ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من (السبت 25/1/2020 وتنتهى يوم الخميس 6/2/2020).

أما الفصل الدراسي الثاني لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الثاني والأول تبدأ من 8/2/2020 إلى 28/5/2020، والصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 8/2/2020 إلى 4/6/2020.