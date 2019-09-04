مستشار وزير التعليم تكشف تفاصيل التقدم لمدرسة صناعة الذهب والمجوهرات

4 سبتمبر، 2019
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مدرسة صناعة الذهب
مدرسة صناعة الذهب
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أعلنت حبيبة عز عن تفاصيل افتتاح أول مدرسة لتعليم صناعة الذهب والمجوهرات في الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وأحد المستثمرين.

وأوضحت عز خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” والمذاع على فضائية صدى البلد، أن تخصص تكنولوجيا صناعة الحُلي والمجوهرات شئ نادر، حيث تهدف الوزارة إلى توفير فرصة لدراستها من خلال مدرسة مجانية تتبع وزارة التربية والتعليمن وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والالتزام بتعيين الخريجين.

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وقالت مستشار وزير التعليم أنه من المقرر افتتاح المدرسة يوم 1 أكتوبر المقبل، وباب التقديم حتى 15 سبتمبر، موضحة طريقة التقديم على النحو التالي:

  • يتم الالتحاق عن طريق مسابقة، نظرًا لكثرة أعداد المتقدمين، مع أولوية اختيار الإناث عن الذكور.
  •  من أهم شروط القبول أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع أكثر من 220 درجة في الشهادة الإعدادية.
  • اجتياز امتحان القدرات، مع تفضيل الإناث، بحد أقصى 100 طالب.
  • يحصل الطالب على مبلغ مالي شهري.
  • تبدأ الدراسة يوم 21 سبتمبر المقبل.

وأضافت “عز” أن مساحة المدرسة تبلغ 10 آلاف متر، مؤضحة أن ندرة عمال صناعة الذهب ترفع من أجورهم في السوق بشكل كبير، لذلك ستقوم الوزارة بالاستثمار في الطالب حتى يكون مؤهلًا لسوق العمل.

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