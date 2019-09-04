وزير التعليم العالى يرأس اجتماع اللجنة العليا للمشروعات القومية

4 سبتمبر، 2019
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اجتماع لجنة المشروعات القومية
اجتماع لجنة المشروعات القومية
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عقدت اللجنة العليا للمشروعات القومية اجتماعا مساء أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، ود. أحمد الحيوى أمين عام صندوق تطوير التعليم ومستشار الوزير للتعليم الفنى، ود. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات التعليم العالي والإسكان والاتصالات، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع أكد الوزير أنه جار متابعة المشروعات القومية الجديدة ، موجها بضرورة الانتهاء من استعدادات شراء الأجهزة والمعامل البحثية والتشطبيات اللازمة في أقرب وقت ممكن بالجامعات الجديدة، ووضع جدول زمني محدد لتسليمها، مضيفا أهمية مراعاة أن تكون المعامل مجهزة بما يمكن من إجراء الامتحانات الإلكترونية الموحدة للطلاب.

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وأشار د. عبد الغفار إلى أهمية وضع خطة إعلامية متكاملة للتعريف بالمشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي، موجهًا بالاستفادة من الموقع المتميز للجامعات الجديدة لجذب الطلاب للدراسة ببرامجها الجديدة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي .

وخلال الاجتماع استعرض د. عبد الحميد شعيرة آخر تطورات معدلات التنفيذ والإنجاز بجامعتى الملك سلمان، والجلالة، وكذلك إجراءات الانتهاء من اختيار القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الجديدة، وكذلك التخصصات العلمية، ووجه د.عبد الغفار بضرورة  إنجاز المشروعات الجديدة وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، تنفيذًا لخطة الوزارة في التوسع فى إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة طبقا لأعلى المواصفات العالمية، مع التأكيد على توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المباني التعليمية، والمعامل البحثية، و توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.

وانتقل د. خالد عبد الغفار إلى متابعة آخرالتطورات بالكليات التكنولوجية بالجامعات التكنولوجية بالقاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا، واطمأن الوزيرعلى قرب الانتهاء من كافة التجهيزات استعدادا لبدء العام الدراسي.

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