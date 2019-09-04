ندب الدكتورة أسماء عبد الناصر عميدة لمعهد بحوث البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط

4 سبتمبر، 2019
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الدكتورة أسماء عبد الناصر
الدكتورة أسماء عبد الناصر
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 أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قرارا جديداً بندب الدكتورة أسماء عبد الناصر احمد حسين الأستاذ بقسم الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري بالجامعة كأول عميدة لمعهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة وذلك لمدة عام والذي صدر قرار من مجلس الوزراء ف يوليو الماضي بالموافقة على إنشائه ليكون بذلك أول معهد على مستوى الجمهورية يختص بأبحاث ودراسات البيولوجيا الجزيئية .

 ويرجع اختيار الدكتورة أسماء عبد الناصر لهذا المنصب نظراً لإسهاماتها العلمية المتعددة فى مجالات البيولوجيا الجزيئية وتطبيقاتها والتي كان أهمها مشاركتها في تأسيس وحدة بحوث البيولوجيا الجزيئية بالجامعة أسيوط والعمل بالوحدة منذ عام 1995، إلى ان تولت منصب مديرة الوحدة منذ عام 2006 وحتى صدور قرار بتحويل الوحدة إلى معهد لبحوث البيولوجيا الجزيئية .

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هذا ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة أسماء عبد الناصر حاصلة على البكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية عام 1985 ثم تم تعيينها معيدة أمراض مشتركة بقسم صحة الحيوان والأمراض المشتركة عام 1988 وحصلت على الماجستير فى العلوم الطبية البيطرية فى أغسطس 1989 ثم مدرس مساعد في سبتمبر من العام ذاته ، وحصلت على الدكتوراه في فلسفة العلوم الطبية البيطرية في يوليو 1993 ثم مدرس في أغسطس من العام ذاته ، وأستاذا مساعداً عام 1999، ثم استاذاً عام 2004 ، كما تقلدت منصب رئيس قسم صحة الحيوان و الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري في عام 2011 وحتى عام 2014.

كما أشرفت الدكتورة أسماء عبد الناصر على العديد من الرسائل العلمية لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في تخصص الأمراض المشتركة بقسم صحة الحيوان والأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري في كل من جامعة أسيوط و الوادي الجديد و جامعة جنوب الوادي وجامعة سوهاج ، إلى جانب الإشراف على الرسائل العلمية لنيل درجة الدكتوراه بكل من قسم الأمراض المتوطنة و قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة أسيوط ، وأيضاً الإشراف على الرسائل العلمية لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في تخصص فسيولوجيا النبات بكلية العلوم جامعة أسيوط.

كما شاركت الدكتورة أسماء عبد الناصر في العديد من الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية في تخصصات البيولوجيا الجزيئية داخل مصر وخارجها وتدربت على العديد من التقنيات الحديثة على مستوى العالم في هذا المجال.

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