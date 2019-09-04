إجازات رسمية بالعام الدراسي الجديد 2019/ 2020.. تعرف عليها

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك عدد من الإجازات والعطلات الرسمية سوف تتخلل العام الدراسي الجديد 2019 /2020.
الأجازات الرسمية للفصل الدراسي الأول لعام 2019/ 2020
وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن من أبرز تلك الإجازات الرسمية سوف تكون خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، الإجازات الرسمية التالية:
- عيد القوات المسلحة، الموافق يوم الأحد 6 من شهر أكتوبر لعام 2019.
- المولد النبوي الشريف، الموافق يوم السبت 9 من شهر نوفمبر لعام 2019.
- عيد الميلاد المجيد، الموافق يوم الثلاثاء 7 من شهر يناير لعام 2020.
الأجازات الرسمية للفصل الدراسي الثاني لعام 2019/ 2020
كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لعدد الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، فهي كالتالي:
- عيد شم النسيم، الموافق يوم الاثنين 20 من شهر أبريل لعام 2020.
- عيد تحرير سيناء، الموافق يوم السبت 25 من شهر أبريل لعام 2020.
- عيد الفطر المبارك، الموافق يوم السبت 23 من شهر مايو لعام 2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو لعام 2020.
وقد اجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، اليوم ، من أجل مناقشة عدد من الموضوعات، مثل مناقشة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، ومشروع القرار الوزاري المنظم للفترة الدراسية، وفترة الامتحانات للصفين الأول والصف الثاني الثانوي العام، وكذلك مناقشة مشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي لطلاب مراحل التعليم التالية: “مرحلة التعليم الابتدائي، ومرحلة التعليم الإعدادي، ومرحلة التعليم الثانوي العام”، بالإضافة لمناقشة خطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفني.
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