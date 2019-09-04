إجازات رسمية بالعام الدراسي الجديد 2019/ 2020.. تعرف عليها

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صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك عدد من الإجازات والعطلات الرسمية سوف تتخلل العام الدراسي الجديد 2019 /2020.

الأجازات الرسمية للفصل الدراسي الأول لعام 2019/ 2020

وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن من أبرز تلك الإجازات الرسمية سوف تكون خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، الإجازات الرسمية التالية:

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عيد القوات المسلحة، الموافق يوم الأحد 6 من شهر أكتوبر لعام 2019.

المولد النبوي الشريف، الموافق يوم السبت 9 من شهر نوفمبر لعام 2019.

عيد الميلاد المجيد، الموافق يوم الثلاثاء 7 من شهر يناير لعام 2020.

الأجازات الرسمية للفصل الدراسي الثاني لعام 2019/ 2020

كما أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لعدد الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، فهي كالتالي:

عيد شم النسيم، الموافق يوم الاثنين 20 من شهر أبريل لعام 2020.

عيد تحرير سيناء، الموافق يوم السبت 25 من شهر أبريل لعام 2020.

عيد الفطر المبارك، الموافق يوم السبت 23 من شهر مايو لعام 2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو لعام 2020.

وقد اجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، اليوم ، من أجل مناقشة عدد من الموضوعات، مثل مناقشة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، ومشروع القرار الوزاري المنظم للفترة الدراسية، وفترة الامتحانات للصفين الأول والصف الثاني الثانوي العام، وكذلك مناقشة مشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي لطلاب مراحل التعليم التالية: “مرحلة التعليم الابتدائي، ومرحلة التعليم الإعدادي، ومرحلة التعليم الثانوي العام”، بالإضافة لمناقشة خطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفني.

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