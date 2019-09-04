علوم القاهرة تنظم الملتقى الأول للإبداع والابتكار

د. محمد الخشت: جامعة القاهرة تسعى لمواكبة التطورات العلمية الحديثة

4 سبتمبر، 2019
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جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنظم كلية العلوم بالجامعة ملتقى الإبداع والابتكار الأول خلال الفترة من 5:4 سبتمبر الجاري. تفتتح الملتقى الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عبد الحميد المناوي عميد كلية العلوم، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك في التاسعة صباح اليوم الموافق 4 سبتمبر بقاعة ابن سينا بالكلية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة البحث العلمي والمشروعات ذات المردود الإيجابي على التنمية الشاملة والاقتصاد القومي، لافتًا إلى قيام الجامعة بتمويل عدد من المشروعات البحثية التطبيقية في مجالات المياه والطاقة، والزراعة والغذاء، والعشوائيات، والصحة.

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وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن الجامعة تسعى باستمرار لمواكبة التطورات العلمية الحديثة في المجالات التكنولوجية الناشئة كـ “النانو تكنولوجي” والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن إنشاء كلية منفصلة بحثية مختصة بهذا الجانب يساعد على تطوير البحث العلمي والذي يؤدي بدوره إلى تطوير منظومة التعليم بمصر.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحميد المناوي عميد كلية العلوم، إن ملتقى الإبداع والابتكار الأول بالكلية تنظمه وحدة متابعة الخريجين بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب، تحت شعار “كن مبدعًا مبتكرًا”، مضيفًا أن الملتقى يشمل عددًا من المحاور أبرزها البحث العلمي، والإبداع الثقافي والفني.

يأتي الملتقى في إطار حرص الكلية على تطبيق نظام جامعات الجيل الثالث والذي يهدف إلى تنمية مهارات المنافسة بين الطلاب والخريجين، ودمج العلوم والفنون والثقافة، وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة. ويقام على هامش الملتقى عددًا من ورش العمل التي تهدف إلى إبراز أهمية الإبداع في تحقيق التنمية الشاملة للوطن.

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