الحكومة تحسم الجدل حول نبأ فصل البنين عن البنات بالجامعات

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صرح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أنه قد تردد خلال الفترة السابقة خلال بعض من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد عن إصدار قرار صادر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات في الجامعات المصرية اعتباراً من بداية العام الدراسي القادم 2019/ 2020، على أن يتم تخصيص 3 أيام للبنين و3 أيام أخرى للبنات، وأوضح المركز الإعلامي على أن تلك الأنباء تعد عارية تماماً من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري خلال التقرير الصادر عنه من أجل كشف الحقائق، اليوم الأربعاء، قد أعلن المركز أنه قد قام بالتوصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار أنها الجهة المسؤولة من أجل توضيح تلك الأنباء، وقد أعلنت الوزارة عن نفيها تلك الأنباء تماماً.

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وأكدت وزارة التعليم العالي أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله من أنباء بشأن فصل أيام الحضور بين البنين والبنات في الجامعات المصرية، وشددت الوزارة أن نظام الحضور بجميع الجامعات المصرية لم يطرأ عليه أي تعديل أو أي تغيير تبعاُ للقواعد واللوائح المنظمة لهذا الصدد، وأن كل ما يُثار في هذا الصدد يعد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، الهدف منها إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام المصري.

وفي سياق متصل، فقد أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إلتزام كافة الجامعات المصرية بالأعراف والتقاليد الجامعية المتبعة من قبل ‏الجامعات العالمية مع التعامل الفوري، وذلك في حالة الخروج عن تلك الأعراف، وأشارت الوزارة إلى أن الجامعات المصرية تشهد خلال الوقت الراهن تطوراً كبيراً وتعاوناً مع العديد من الجامعات الدولية من أجل العمل على ‏تطوير البرامج التعليمية،، وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل المصري، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية من أجل النهوض بالتعليم الجامعي، للعمل على تخريج كوادر من ‏الشباب الدولة المصرية على مستوى متميز من الناحية الفنية، والناحية العلمية، ليكون قادراً على دفع عجلة التنمية بمصر خلال مرحلة المستقبل.

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