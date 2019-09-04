فتح باب التقدم لمدرسة جولد لتكنولوجيا صناعة المجوهرات.. إليكم التفاصيل

4 سبتمبر، 2019
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فتح باب التقدم لمدرسة جولد لتكنولوجيا صناعة المجوهرات.. إليكم التفاصيل
فتح باب التقدم لمدرسة جولد لتكنولوجيا صناعة المجوهرات.. إليكم التفاصيل
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صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقدم لمدرسة جولد للتكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلى والمجوهرات حتى يوم 15 من شهر سبتمبر الراهن لعام 2019.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن مدة الدراسة في مدرسة جولد للتكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلي والمجوهرات لمدة 3 سنوات، وأشارت الوزارة أنه يشترط ألا يزيد سن الطالب عن 18 عاماً، خلال بداية شهر أكتوبر، ويقبل طلبات كافة الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من جميع المحافظات المصرية.

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وأكدت أنه على الطالب ضرورة اجتياز امتحان العربى، وامتحان الإنجليزية، وامتحان الرياضيات، واجتياز المقابلة الشخصية، وأوضح أن ملف التقدم يتم تسليمه فى المدرسة حتى يوم 10 من شهر سبتمبر الراهن لعام 2019.

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مدرسة جولد للتكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلى والمجوهرات

مدرسة جولد للتكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلى والمجوهرات

مدرسة جولد للتكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلى والمجوهرات

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