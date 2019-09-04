تأييد نظام التعليم الجديد واستمرار “التابلت”

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رفضت محكمة القضاء الإداري قبول الطعن المقدم من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، لإلغاء نظام الثانوية التراكمية لانتفاء القرار الإداري، كما قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا الخاصة بإلغاء قرار وزير التربية التعليم بتطبيق نظام التابلت، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي القانوني به.

وصدر الحكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سيد عبدالحميد، وعضوية المستشارين الدكتور محمد حسن، عصام أبوالعلا، محمد المتولي، إمام  أبويوسف، خالد سالم، محمد حسين، أحمد السيسي، وطارق منيسي.

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يذكر أن الدعوى من قبل أولياء الأمور أقامها خالد أحمد مكاوي نائبا عن عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة المطبق عليهم نظام التابلت، وطالبت بإلغاء الثانوية التراكمية والنظام الإلكتروني، والعودة للنظام القديم.

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