بدء تنسيق وتسجيل رغبات طلاب الأزهر الدور الثاني اليوم

5 سبتمبر، 2019
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أعلن مدير تنسيق جامعة الأزهر الدكتور محمد فرج، فتح باب تسجيل الرغبات للطلبة الناجحين في الدور الثاني لامتحانات الثانوية الأزهرية، والطلبة الذين تخلفوا عن التسجيل في الدور الأول، صباح الخميس 5 سبتمبر،  حتى مساء الإثنين 9 سبتمبر، لافتا أن هناك توجيهات من رئيس الجامعة بتسهيل كافة العقبات علي الطلاب.

وقال مدير تنسيق جامعة الأزهر في تصريحات صحفية، إن عدد الطلبة الذين لهم حق التسجيل بهذه المرحلة 63 ألفا و92 طالبا، لافتا إلى أن عدد الطلبة الناجين بالدور الثاني بلغوا 52 ألفا و486 طالبا، وبلغ عدد الطلبة الذين تخلفوا عن التسجيل من الدور الأول 10 آلاف و606 طلاب.

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وأشار مدير التنسيق إلى أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة، يتابعان عملية التنسيق لحظة بلحظة.

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