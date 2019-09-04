رئيس جامعة أسيوط يستقبل أعضاء معهد التعليم الدولى IIE

4 سبتمبر، 2019
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رئيس جامعة أسيوط يستقبل أعضاء المعهد التعليم الدولى
رئيس جامعة أسيوط يستقبل أعضاء المعهد التعليم الدولى
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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على الانفتاح مع كافة الجامعات و المؤسسات التعليمية على المستوى الاقليمى  و الدولي في العملية التعليمية و البحث العلمي و العمل على توطيد أواصر التعاون المشترك  في مجالات العلوم الابتكارية و الإبداعية و تنمية الجانب الابتكارى للطلاب  وخلق بيئة تناسب مع متطلبات العصر التكنولوجي الحديث، مشيراَ إلى  وجود العديد من البرامج المتخصصة و المميزة داخل كليات الجامعة و التي تتدرس باللغة الانجليزية بنظام الساعات المعتمدة  و الذي يأتي   في إطار التطوير المستمر لبرامجها التعليمية ، وكذلك وجود وحدة المشروعات الابتكارية و الإبداع  الطلابي بالجامعة  و التي تهدف إلى تشجيع و دعم الطلاب المبتكرين و توفير  المناخ اللازم لهم، مؤكداَ  على حرص إدارة الجامعة على إبرام العديد من برتوكولات التعاون المشترك مع كافة المؤسسات التعليمية و الجامعات على المستوى الدولي وذلك للتبادل العلمي و نقل الخبرات و المهارات الذاتية للطلاب .

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور طارق الجمال لوفد من أعضاء معهد التعليم الدولي IIE و الذي يضم السيدة كاريى جونسون نائب المدير الاقليمى لمعهد التعليم العالي IIE لمنطقة الشرق الأوسط و إفريقيا ، و السيدة نيفين جاد المولى  ، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور أحمد حمزة رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة أسيوط و المنسق لمقترح المشروع بالجامعة، وذلك حول اقتراح مشاركة  الجامعة في مشروع الفرص المتاحة الذى يقدمه المعهد لبرنامج منح دراسية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى للحصول على درجات جامعية إلى برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

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ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب ان الهدف من اللقاء هو بدء خطوات فعليه حول التعاون المشترك بين الطرفين ، كما شهد اللقاء توضيح دكتور شحاتة غريب طرق  قبول الطلاب بالجامعة و مراحل التنسيق وعدد الكليات النظرية و العليمة و عدد البرامج المتخصصة داخل الجامعة، موضحاَ  حرص إدارة الجامعة على دعم و  تشجيع طلابها في المرحلة التعليمية و كذلك  ممارسة الأنشطة الطلابية و كذلك الاهتمام بطلاب ذوى الإعاقة و الاحتياجات الخاصة و توفير كافة السبل و الأدوات بما يساعدهم على الدمج مع اقرانهم من الطلاب .

ومن جانبها أشادت السيدة  كاريى جونسون  بمكانة المتقدمة  لجامعة أسيوط كأقدم وأعرق جامعات الصعيد، وما شهد من إمكانيات علمية متقدمة والتصميم المعماري المميز والرائع للحرم الجامعي ،موكدة على تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة و ذلك من خلال البرامج و المنح التى يقدمها المعهد .

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