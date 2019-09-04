إنشاء أحدث مركز للتنمية المستدامة والتحول الرقمى بمصر

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إجتمع صباح الأثنين الموافق الثاني من شهر سبتمبر الحالى فريق عمل مركز البحوث والخدمات المستدامة للإنتاج والتحول الرقمي SUSTAIN المزمع إنشاؤه برحاب الجامعة الألمانية بالقاهرة بالتعاون الثنائى القائم بين كلية هندسة تكنولوجيا الإعلام وجامعة برلين للعلوم التطبيقية حيث يختص بأبحاث الإنتاج المستدام والتحول الرقمى بتمويل من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD

يعد هذا الإجتماع هو الثالث من نوعه، إذ إنعقد من قبل إجتماعين هذا العام “2019” خلال شهرى إبريل ويونيو أحدهما بالقاهرة والآخر ببرلين ، وذلك بغرض إلقاء نظرة عامة علي التخطيط الإستراتيجى للإنشاء والموائمة فيما بين المزايا الإستراتيجية المطروحة بالإضافة إلي مناقشة الرؤى المستقبلية له وربطها بالأهداف وخطط العمل ليصبح أحدث مركز متخصص فى هذا الشأن بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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صرح بذلك الدكتور سليم عبد الناظر نائب رئيس الجامعة للشؤن الأكاديمية والمشرف العام على فاعاليات أعمال تكوين المركز، وأوضح بأنه سيكون مركز حيوى لنقل المعرفة ونشرها للمجتمع وللصناعات المحلية والإقليمية و مساعدة الهيئات والمؤسسات على العمل بكفاءة عالية فى إطار الإستدامة الدائمة من حيث تحديد الآليات الفعلية للصناعة لتواكب الإحتياجات المحلية فى عملية ديناميكية متناغمة يستطيع من خلالها المركز تحقيق رسالته بفعالية وكفاءة.

و من الجدير بالذكر أنه سوف يتاح من خلاله إيجاد بنية مستدامة تساهم فى ضخ مؤهلات أكاديمية حديثة ذات منهج معاصر موظفة بكفاءة عالية بغرض تعليمي موسع متميز يسهم فى طرح وإيجاد فرص توظيفية جديدة لتلبية الإحتياجات التكنولوجية الحديثة

تجدر الإشارة إلى أن فريق العمل المنفذ تم تشكيله من أعضاء هيئة التدريس من كلتا الجامعتين الألمانية بالقاهرة والتطبيقية ببرلين وتستمر فاعاليات أعماله حتى يوم الخميس الموافق الخامس من شهرسبتمبر الحالى.