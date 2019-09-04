استمرار استقبال الطلاب الجدد في تربية عين شمس

4 سبتمبر، 2019
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استقبال الطلاب بجامعة عين شمس
استقبال الطلاب بجامعة عين شمس
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تستمر كلية التربية جامعة عين شمس فى إستقبال الطلاب الجدد  للعام الجامعى 2019/2020  حتى التاسع من سبتمبر لتسليم ملفات التقدم للكلية والانتهاء من كافة متطلبات القيد وإجراء الكشف الطبي ومسح فيروس “C ” وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و ا.د  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث أوضح ا.د. ماجد أبو العينين عميد كلية التربية انه تم التنسيق وتوفير وحدة كاملة التجهيزات بالكلية لتحليل (فيروس  c ) لكافة الطلاب الجدد ومن يرغب من الطلاب القدامى و أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإدارى بالجامعة، واضاف انه تم إتخاذ كافة الترتيبات لتسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز حرصاً من إدارة الكلية للتسهيل على الطلاب، كما تم توفير العديد من ماكينات الدفع الألى لسداد المصروفات الدراسية، بالاضافة الى تخصيص عدد من  الإداريين المختصين لتقديم الإرشادات  والرد على إستفسارات الطلاب.

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وأكد ا.د ماجد أبو العينين أنه  تم عمل صيانة شاملة لجميع القاعات الدراسية  وتزويدها بالوسائل التعليمية اللازمة و وصيانة معامل الكلية والبنية التحتية إستعدادا لإستقبال العام الدراسى الجديد.

و اوضحت ا.د. صفاء شحاته وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه تم وضع خطة لإستقبال الطلاب الجدد من قبل إدارة الكلية وتنفيذها من قبل اتحاد الطلاب والإدارة المعنية من لحظة دخولهم بوابات الكلية وارشادهم لخطوات وإجراءات التقدم والقيد، كما  تم تخصيص أماكن مناسبة  لإستقبال  أولياء الأمور والرد على استفساراتهم.

وأضافت انه تم إعداد نشرات تعريفية بأقسام الكلية المختلفة و شروطها وشروط التشعيب بها.

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