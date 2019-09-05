هل ألغت وزارة التربية والتعليم إجازة السبت بالمدارس؟

5 سبتمبر، 2019
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اعتمد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة وزير التربية والتعليم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2019- 2020، حيث ستبدأ الدراسة لطلاب الصفوف بالمستويين الأول والثاني برياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر المقبل، بينما تبدأ بالنسبة لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 سبتمبر.

وبحسب الخريطة الزمنية، تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، وامتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 6 يونيو 2020.

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وأعاد اعتبار وزارة التربية والتعليم عدد أيام الأسبوع 6 أيام، واعترافها بيوم السبت بداية للعام الدراسي، للأذهان سؤالًا هل ألغت وزارة التربية والتعليم إجازة يوم السبت من المدارس؟

ونفى وزير التربية والتعليم، ما يثار حول مد الأسبوع الدراسي لمدة 6 أيام وإلغاء إجازة السبت، قائلًا إن الوزارة لم تتخذ أي إجراء تجاه إجازة يوم السبت، مشيرا إلى أن قرار العمل يوم السبت من اختصاص المحافظة والمديرية، ولكن عدد الساعات ثابت سواء جرى توزيعها على 5 أيام أو 6 أيام، وفقًا لقرار المحافظة، مضيفا “هذا هو الحال منذ سنوات، وبالتالي ليس هناك قضية خاصة بيوم السبت”.

وفي ذات الصدد أوضح رئيس قطاع التعليم بالوزارة الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة بدورها تحدد بدء الدراسة مع بداية الأسبوع في يوم السبت، بينما تطبق كل محافظة نظامها المعمول به، بالتنسبق مع المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة لم تقرر مدَّ الأسبوع الدراسي لـ6 أيام بكل المحافظات، ولكن هناك محافظات تعمل يوم السبت؛ نظرًا لارتفاع الكثافة، وتقسيم الطلاب على فترتين دراسيتين.

وأضاف، أن إجازة يوم السبت تختلف من مدرسة لأخرى وفقًا للمعتاد كل عام، وهو ما يسري على العام الجديد 2019/ 2020.

وتنطلق الدراسة في يوم السبت بعدد من المحافظات هي: الإسماعيلية، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ، قنا، وشمال سيناء، و أسوان، الأقصر، بينما تنتظم يوم الأحد في جميع محافظات الجمهورية.​

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