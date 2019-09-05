قبل الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. تعرف على مصير غير الملتحقين بالجامعات

5 سبتمبر، 2019
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قبل الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. تعرف على مصائر غير الملتحقين بالجامعات
قبل الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. تعرف على مصائر غير الملتحقين بالجامعات
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ينتظر خلال تلك الفترة الطلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق 2019، بعد أن تم أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، عن الانتهاء من تلقي رغبات تنسيق طلاب المرحلة الثانوية العامة خلال المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأخيرة وتلقى طلبات الطلاب المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية و مستنفذي الرغبات، فمن المتعين أن يكون كافة الطلاب قد وجدوا أماكن لهم في الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي، والأمر الذي يثير قلق العديد من الطلاب من أصحاب المجموع القليل، أو الطلاب مستنفدي الرغبات.

خبير تربوي يعلن لا يوجد أي طالب ليس له مكان بكلية أو معهد

وقد أعلن الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة، إنه مع انتهاء المرحلة الثالثة لتنسيق 2019 وهي المرحلة الأخيرة من تنسيق هذا العام لتسكين الطلاب في الكليات والمعاهد، ليصبح كافة الطلاب المتبقين دون مكان بتلك المؤسسات التعليمية قليل جداًّ، وأكد “دائما هناك أماكن في المعاهد أو في الكليات الخاصة التي تستوعب أماكن عديدة، وبالتالي على الطلاب اختيار المكان المناسب لهم، وما يتطلبه سوق العمل المصري”.

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وأشار الخبير التربوي، “أن الأعداد التي التحقت بالمرحلة الثالثة غالباً ما تكون أعداد قليلة، لكن هناك بعض من الجامعات المصرية التي تفتح أبوابها أمام الطلاب، حيث تبقت بعض الأماكن بكليات الحقوق، وكليات الخدمة الاجتماعية، و كليات الآداب، بالإضافة إلى العديد من المعاهد، والجامعات الخاصة”، وأكد الخبير “لا يوجد طالب لا يوجد له مكان بالتعليم العالي حتى طلاب الدبلومات”.

وأشار الدكتور مجدي حمزة، إلى أن الدولة المصرية حريصة على العمل على توفير أماكن لكافة الطلاب أيا كان مستواهم، وأيا كان مجموعهم، لكن ليس بالضرورة بالجامعات التي استوعبت بالفعل آلاف من طلاب الثانوية العامة، لكن أيضا هناك معاهد، وذلك مراعاة منها للنظرة المجتمعية للحاصلين على تعليم عالي بغض النظر عن المعهد أو الكلية.

ونصح الخبير التربوي، كافة الطلاب المقبولين بالكليات والمعاهد التابعة للتعليم العالي على اختلاف التخصصات، أن يركزوا على تطوير أنفسهم، وعدم النظر إلى الوراء نظراً لاحتياجهم إلى مجهود كبير وضخم من أجل مواكبة سوق العمل، وبالتالي يجب عليهم تنمية أنفسهم، وتنمية مهاراتهم بمعرفة لغات، وثقافات مختلفة، وتعلم الحاسب الآلي، وغيرها من المهارات التي يحتاجها سوق العمل المصري خلال الوقت الراهن”.

ومن المتعين أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق 2019، بعد الانتهاء من عمليات المراجعة الحسابية الخاصة بالترشيحات خلال مدة 48 ساعة، بعد أن يتم غلق الموقع الإلكتروني، كما سوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب بعد أن يتم الإعلان عن النتيجة، من أجل تلقي رغباتهم بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق 2019.

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