تعرف على شروط ومميزات الالتحاق بمدرسة صناعة الذهب والمجوهرات

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني شروط التقدم لأول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2018/2019 “نظام 3 سنوات”.

وقامت الوزارة بتشجيع الطلاب على التقدم للمدرسة، موضحةً أن هذه المدرسة فريدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط، تدخل الخدمة خلال العام الدراسي 2019-2020، وذلك بالتعاون بين الوزارة وشركة “إيجيبت جولد” الرائدة في مجال الذهب والألماس ومختلف أنواع المجوهرات، على أن يستمر التقديم بالمدرسة حتى يوم 15 سبتمبر 2019.

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وأوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن مدرسة “إيجيبت جولد” للتكنولوجيا التطبيقية (حلي والمجوهرات) تستهدف إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي في مجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل: البيئة التعليمية الممتازة علي المستوى الدولي.

وأضاف مجاهد أن هناك ثلاثة محاور دراسية أساسي للمنهج الدراسي المطبق بمدرسة “إيجيبت جولد” للتكنولوجيا التطبيقية وهي: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع “إيجيبت جولد”.

وقال مجاهد إن المدرسة تفتح أبوابها لجميع أفراد المجتمع أيضًا، وذلك عن طريق توفير دورات تدريبية متخصصة في صناعة جميع أنواع الحلي والمجوهرات بعد شهرين من افتتاحها.

وأوضحت حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، أن الطلاب بمدرسة صناعة الذهب يحصلون على الرعاية الصحية والتدريب العملي أثناء الدراسة بمصانع “إيجيبت جولد”، فضلًا عن مكافأة مالية أثناء فترات التدريب، وأولوية تعيين المتميزين منهم بشركات ومصانع “إيجيبت جولد”.

بعض مميزات الالتحاق بالمدرسة:

الحصول على شهادة ذات جودة عالمية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات إيجيبت جولد.

فرص التعيين بمصانع وشركات إيجيبت بعد التخرج.

مكافئآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

شروط التقديم:

ألا يزيد السن عن 18 عام في أول أكتوبر.

يقبل طلبات الطلاب من جميع المحافظات.

شروط القبول

أن يجتاز اختبارات القبول التي تضعها الوزارة في اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات والمقابلات الشخصية.

ويجب على المتقدم الحضور بملف خاص يضم الآتي

صورة من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساس (الإعدادية العامة) 208/2019.

بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

صورة شهادة الميلاد.

شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

طلب التحاق بالمدرسة بعد استيفائه.

صورة بطاقة ولي الأمر.

ويقوم المتقدم بتسليمهم بمقر المدرسة حتى 15 سبتمبر من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا عدا أيام الجمعة والسبت.